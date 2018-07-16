Туск призвал Китай, США и Россию предотвратить торговый конфликт

"Все еще есть время, чтобы избежать конфликта и хаоса", — цитирует агентство Туска, который также отметил, что в прошлом торговые противостояния часто приводили к открытым конфликтам.