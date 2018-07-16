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Туск призвал Китай, США и Россию предотвратить торговый конфликт
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Туск призвал Китай, США и Россию предотвратить торговый конфликт 

ТАСС 1 час назад
ТАСС, 16 июля. Председатель Европейского совета Дональд Туск призвал Китай, а также США и Россию предотвратить начало торгового конфликта. Как сообщило Agence France-Presse, такое заявление он сделал в понедельник на встрече с премьером Госсовета КНР Ли Кэцяном.
"Все еще есть время, чтобы избежать конфликта и хаоса", — цитирует агентство Туска, который также отметил, что в прошлом торговые противостояния часто приводили к открытым конфликтам.
Китай и Евросоюз в понедельник подписали несколько меморандумов о взаимопонимании, касающихся сотрудничества по целому ряду направлений, в том числе в области торговли, инвестиций и таможенного регулирования. На встрече также присутствовал Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер.
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