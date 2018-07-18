Ещё
Торговую войну назвали «убийцей уверенности» в экономике
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Китае назвали торговую войну крупнейшим «убийцей уверенности» в экономике 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Торговая война, являясь продуктом политики односторонних действий и личных интересов одной страны, стала крупнейшим "убийцей уверенности" в глобальной экономике, заявила на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Хуа Чуньин.
"С каждым днем все более и более нарастающая торговая война стала крупнейшим "убийцей уверенности" в мировой экономике, в будущем она подорвет процессы восстановления и пошатнет основы роста глобальной экономики", — сказала дипломат.
По ее словам, если проследить публикации в СМИ по всему миру, то эту тенденцию можно легко заметить.
"Еще важнее то, что развязывание торговой войны из-за своих личных внутриполитических интересов является типичным примером политики односторонних действий и мышления "игры с нулевой суммой", полным отступлением от международных норм и глобального управления, установленных после завершения Второй мировой войны", — подчеркнула Хуа Чуньин.
По заявлению дипломата, "если такая ситуация продолжится, она нанесет значительный ущерб мировой экономике, и это вызывает тревогу".
Взаимные повышенные таможенные пошлины между США и Китаем вступили в силу 6 июля этого года. США ввели ввозную пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.
На прошлой неделе власти США заявили о намерении ввести дополнительные пошлины в размере 10% на товары из Китая на сумму 200 миллиардов долларов. Министерство коммерции Китая, комментируя действия США, назвало их неприемлемыми.
Последние новости
Журналистка CNN впала в истерику из-за "опоздания" Путина Россию обязали выплатить участницам Pussy Riot более 37 тысяч евро Киев пытается выкрутиться из ситуации в Азовском море
Комментарии  Ещё 22 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Россия забрала деньги из США264
Украина присвоила четыре санатория в Крыму110
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии433
На полу у туалета: как полицейских везли из Сочи92
Крым выдвинул Booking.com ультиматум44
Видео
02:06
К самолету Путина выдвинули невиданные претензии
Прибалтика В мире
04:39
Трамп ответил на обвинения в предательстве
В мире Другое
04:39
Трамп определился с отношением к России
В мире
02:35
Украина присвоила четыре санатория в Крыму
Украина Компании
00:41
Найдены самые дешевые билеты на море из Москвы
Общество Личный счет
05:23
Спецслужбы США охотятся на граждан России
США В мире
03:24
Пока вы спали: Трампу устроили «темную»
Общество
01:16
Летчик рассказал о потерянной МиГ-29К огромной ракете
Оружие Армия
27:22
Рублю предсказали обвал
Экономика Рынки
00:30
«Руки-базуки» женится на Олесе Малибу
Шоу-бизнес
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение