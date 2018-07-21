США выразили готовность к торговой сделке с Китаем

Он заявил, что такая сделка должна включать защиту американской интеллектуальной собственности, отказ от принудительных передачи технологий и совместных предприятий, а также "возможность справедливой конкуренции" для американских компаний на китайском рынке.

При этом Мнучин отметил, что американские власти при подготовке полугодового отчета, который будет представлен в середине октября, проверят действия Китая в связи с ослаблением юаня.

"Неоспоримо, что ослабление валюты создает для них (Китая) несправедливое преимущество. Мы будем очень внимательно проверять, манипулировали ли они валютой", — сказал министр.

Взаимные повышенные таможенные пошлины между США и Китаем вступили в силу 6 июля этого года. США ввели пошлину в 25% на импорт 818 наименований товаров из Китая общим объемом поставок в 34 миллиарда долларов в год. В качестве контрмеры Китай в этот же день ввел пошлину в 25% на импорт равнозначного объема американских товаров.