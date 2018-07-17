Ещё
Россия намерена участвовать в реформировании ВТО
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Россия намерена участвовать в реформировании ВТО 

РИА Новости 50 минут назад
Фото: Федеральное агентство политических новостей
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. Всемирная торговая организация (ВТО) нуждается в адаптации к новым экономическим вызовам и условиям торговли, Россия намерена активно участвовать в реформировании организации, заявили РИА Новости в пресс-службе Минэкономразвития.
Накануне в понедельник глава Евросовета Дональд Туск призвал Россию, США и Китай приступить к скорейшему реформированию ВТО, не разрушать мировой порядок и не начинать торговых войн.
"Для выстраивания более эффективной работы ВТО действительно нуждается в адаптации к современным экономическим вызовам и меняющимся условиям торговли. Этому может существенно способствовать как институциональное реформирование организации, так и обновление многосторонних правил торговли", — сообщили РИА Новости в министерстве на просьбу прокомментировать заявление Туска.
В министерстве отметили, что необходимо провести оптимизацию базовых функций ВТО, включая работу механизма по разрешению торговых споров; обеспечение своевременного и неукоснительного выполнения членами ВТО своих обязательств в организации; усиление переговорной функции организации. «О необходимости реформирования организации давно говорят многие члены ВТО, в том числе Россия. Намерены активно участвовать в работе по повышению эффективности функционирования организации», — добавили в Минэкономразвития.
Россия последовательно акцентирует внимание на важности соблюдения «правил игры» в мировой торговле и отмечает отсутствие альтернатив ВТО, подчеркнули в министерстве.
США, обосновав свои шаги соображениями национальной безопасности, в марте ввели ввозные пошлины на поставку стали в размере 25% и алюминия — 10%. В отношении ЕС и ряда других стран они вступили в силу с июня. Практически все страны, чьи производители столкнулись с новыми пошлинами, заявили о подготовке ответных мер, что вызвало опасения относительно «торговой войны».
Последние новости
Журналистка CNN впала в истерику из-за "опоздания" Путина Россию обязали выплатить участницам Pussy Riot более 37 тысяч евро Киев пытается выкрутиться из ситуации в Азовском море
Комментарии  Ещё 23 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Погиб Тагир Вагапов21
Раскрыты детали смертельной драки россиянина и украинца88
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию232
Женщину назвали вероятным отравителем Скрипалей61
Журналист рассердил Путина вопросом о Флориде187
Видео
04:39
Трамп «жестоко обманул» Путина в Хельсинки
Политика
02:45
«Будет сложно»: Москва и Киев договариваются по газу
Экономика Статьи
03:32
«Женщина играла ключевую роль»: кто отравил Скрипалей
В мире Статьи
00:46
США пригрозили России новыми санкциями
В мире США
13:19
Назван способ избежать позднего выхода на пенсию
Личный счет Другое
07:30
Трамп заявил о возрождении НАТО «своими кровными»
В мире
00:59
Брежнева заступилась за Пугачеву
Шоу-бизнес
00:35
Женщину назвали вероятным отравителем Скрипалей
В мире
02:49
90 человек съели шаурму и пожалели
Происшествия
05:28
Оговорились: Путина назвали президентом Украины
В мире Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение