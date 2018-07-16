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Зарегистрированная безработица в Китае в июне составила 4,8%
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Зарегистрированная безработица в Китае в июне составила 4,8% 

Прайм 1 час назад
ПЕКИН, 16 июл /ПРАЙМ/. Уровень зарегистрированной городской безработицы в Китае в июне составил 4,8%, на 0,1% меньше, чем за аналогичный период 2017 года, свидетельствуют данные государственного статистического бюро КНР.
Показатель июня по безработице сохранился на уровне мая.
По итогам второго квартала 2018 года число рабочих мигрантов достигло 180,22 миллиона человек, что на 0,8% больше по сравнению с аналогичным показателем прошлого года.
Правительство Китая прогнозирует, что по итогам текущего года уровень зарегистрированной безработицы составит 4,5%. Власти планируют создать 11 миллионов рабочих мест. Уровень зарегистрированной безработицы в Китае по итогам 2017 года составил 3,9%, оказавшись ниже официального прогноза 4,5%. В прошлом году было создано 13,51 миллиона новых рабочих мест в городах.
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