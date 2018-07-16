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Китай договорился с ЕС вместе бороться с протекционизмом
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Китай договорился с ЕС вместе бороться с протекционизмом 

Вести Экономика 43 минуты назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 16 июля — «Вести. Экономика». КНР и ЕС подписали несколько меморандумов о взаимопонимании, разработке сотрудничества по целому ряду направлений, в том числе в области торговли, инвестиций и таможенного регулирования.
Фото: kremlin.ru  Китай и Евросоюз заключили договоренности в сфере торговли, инвестиций и таможни. Церемония заключения прошла в пекинском Доме народных собраний в присутствии премьера Госсовета КНР Ли Кэцяна, председатель Европейского совета Дональда Туска и главы Еврокомиссии Жан-Клода Юнкера.
"Мы сегодня подробно обсудили двусторонние вопросы и договорились вместе противодействовать протекционизму", — заявил Ли Кэцян журналистам в ходе 20-го саммита Китай — ЕС. Глава китайского правительства отметил, что КНР и Евросоюз продолжат содействовать многосторонним форматам международного торгово-экономического взаимодействия.
В Пекине проходит 20-й саммит Китай — ЕС. Нынешнее мероприятие посвящено обсуждению глобальных вопросов, в числе которых состояние и возможности укрепления китайско-европейского сотрудничества. Обсуждаются также меры по защите многосторонних механизмов и оказания помощи торговле, инвестициям. Кроме того, на повестке встречи координация взаимных позиций в ответ на крупные международные вызовы.
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