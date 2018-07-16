Китай договорился с ЕС вместе бороться с протекционизмом

Москва , 16 июля — «Вести. Экономика». КНР ЕС подписали несколько меморандумов о взаимопонимании, разработке сотрудничества по целому ряду направлений, в том числе в области торговли, инвестиций и таможенного регулирования.

"Мы сегодня подробно обсудили двусторонние вопросы и договорились вместе противодействовать протекционизму", — заявил Ли Кэцян журналистам в ходе 20-го саммита Китай — ЕС. Глава китайского правительства отметил, что КНР и Евросоюз продолжат содействовать многосторонним форматам международного торгово-экономического взаимодействия.

В Пекине проходит 20-й саммит Китай — ЕС. Нынешнее мероприятие посвящено обсуждению глобальных вопросов, в числе которых состояние и возможности укрепления китайско-европейского сотрудничества. Обсуждаются также меры по защите многосторонних механизмов и оказания помощи торговле, инвестициям. Кроме того, на повестке встречи координация взаимных позиций в ответ на крупные международные вызовы.