Ради Дерипаски пожертвуют пластиком

Правительство разработало «дорожную карту» мер поддержки алюминиевой отрасли, в первую очередь попавшего под санкции «Русала» , принадлежащего Олегу Дерипаске , пишет «Коммерсант». Среди этих мер указываеися сокращение доли пластика на рынке упаковочных материалов.

Предлагаемые меры направлены на увеличение потребления алюминия на внутреннем российском рынке. Так власти собираются создать спрос на продукцию «Русала» и компенсировать компании выпавшие доходы от невозможности экспортировать продукцию в США

Первым делом правительство хочет ограничить импорт алюминия за счет повышения пошлин. Для этого потребуется согласование на уровне ЕАЭС , где ставки пошлин сейчас колеблются в диапазоне от пяти до 15 процентов, пишет издание. Но правила организации позволяют временный вывод отдельных видов продукции из общего перечня.

Кроме того, предлагается увеличить долю российского алюминия в госзакупках и закупках госкомпаний. Для них могут ввести определенные квоты, которые будут касаться даже готовой иностранной продукции, например, обязать закупать транспорт, в производстве которого использовалось российское сырье. Для этого могут быть задействованы офсетные сделки, по условиям которых поставщик обязан вкладываться в экономику страны покупателя.

Также производителям могут предоставить субсидии при использовании российского алюминия.

Наконец, правительство предлагает обложить дополнительными сборами производителей пластиковой упаковки — основных конкурентов «Русала» на этом рынке. Сейчас в России действует утилизационный сбор, взимаемый за каждую пластиковую упаковку, если ее не утилизирует производитель или импортер. Власти могут повысить его ставки с целью «стимулирования использования возобновляемых материалов». Главным из таких материалов считается алюминий, на долю которого приходится около 40 процентов рынка.

Опрошенные изданием участники рынка поддерживают не все меры. Некоторые из них они называют искусственными и высказывают опасения, что ограничения негативно скажутся на конкуренции.

«Русал», контролируемый Олегом Дерипаской через холдинг En+ , попал в санкционный список американского Минфина 6 апреля. После этого компании был запрещен экспорт продукции на рынок США, на который приходилось около 80 процентов ее поставок. По подсчетам самой компании, в 2018 году ей придется сократить производство на 30 процентов.

В конце мая «Русал» попросил помощи у правительства. Компания самостоятельно подготовила список льгот, на которые рассчитывает. Среди них — повышение тарифов на потребление и передачу электроэнергии с целью снизить нагрузку на «Русал».

Тогда же Дерипаска вышел из совета директоров En+, а чуть позднее задумался о перерегистрации компании в российской юрисдикции. Сейчас она зарегистрирована на британском острове Джерси.