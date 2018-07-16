В ФАС заявили, что резкого скачка цен на бензин в России не ожидается 

ХАБАРОВСК, 16 июля. /ТАСС/. Принятые правительством РФ меры по снижению цен на бензин стабилизируют ситуацию на этом рынке, резкого скачка цен не ожидается. Об этом замглавы ФАС Максим Овчинников сообщил ТАСС в понедельник.
"Мы выдали порядка восьми предупреждений хозяйствующим субъектам, действующим на этом товарном рынке. Правительство РФ приняло решение о том, что будет снижаться налоговая нагрузка, потому что доля цены бензина у нас — более 60%, по сути дела — это налоговая нагрузка на предприятия нефтяного сектора. Нам кажется этот комплекс мер, он позволит стабилизировать ситуацию на рынке, и в ближайшее время никаких ценовых «шоков» мы не ожидаем", — сказал Овчинников.
С начала года моторное топливо в России подорожало более чем на 8%. Разгон цен заставил власти пойти на экстренные меры — снизить акцизы на бензин и дизель и отказаться от плана повысить их с 1 июля. Правительство также договорилось с нефтяными компаниями о «заморозке» цен на топливо и увеличении поставок на внутренний рынок и пригрозило повысить экспортные пошлины на нефтепродукты, если подорожание бензина продолжится.