В ФАС пообещали, что резких скачков цен на бензин не будет

С начала года бензин в России подорожал более чем на 8 процентов. Разгон цен заставил власти пойти на экстренные меры — снизить акцизы на бензин и дизель и отказаться от плана повысить их с 1 июля.

Правительство также договорилось с нефтяными компаниями о заморозке цен на топливо и увеличении поставок на внутренний рынок. Кроме того, в качестве из «заградительных» мер было озвучено повышение экспортных пошлин на нефтепродукты, в том случае, если подорожание бензина продолжится.