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В ФАС пообещали, что резких скачков цен на бензин не будет
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В ФАС пообещали, что резких скачков цен на бензин не будет 

Российская Газета 50 минут назад
Фото: Российская Газета
Резкого скачка цен на бензин не ожидается, принятые российским правительством меры стабилизируют ситуацию. Об этом заявил замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Максим Овчинников. Он также сообщил, что его ведомство выдало порядка восьми предупреждений хозяйствующим субъектам, действующим на этом товарном рынке, передает ТАСС.
С начала года бензин в России подорожал более чем на 8 процентов. Разгон цен заставил власти пойти на экстренные меры — снизить акцизы на бензин и дизель и отказаться от плана повысить их с 1 июля.
Правительство также договорилось с нефтяными компаниями о заморозке цен на топливо и увеличении поставок на внутренний рынок. Кроме того, в качестве из «заградительных» мер было озвучено повышение экспортных пошлин на нефтепродукты, в том случае, если подорожание бензина продолжится.
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