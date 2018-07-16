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В ФАС не ждут резкого скачка цен на бензин в России
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В ФАС не ждут резкого скачка цен на бензин в России 

BFM.RU 1 час назад
Фото: ТАСС
Стабилизировать ситуацию на рынке помогли меры правительства РФ, заявил ТАСС замглавы ФАС Максим Овчинников.
«Мы выдали порядка восьми предупреждений хозяйствующим субъектам, действующим на этом товарном рынке. Правительство РФ приняло решение о том, что будет снижаться налоговая нагрузка, потому что доля цены бензина у нас — более 60%, по сути дела — это налоговая нагрузка на предприятия нефтяного сектора. Нам кажется, этот комплекс мер, он позволит стабилизировать ситуацию на рынке, и в ближайшее время никаких ценовых «шоков» мы не ожидаем», — сказал Овчинников.
С начала года моторное топливо в России подорожало более чем на 8%. Разгон цен заставил власти пойти на экстренные меры — снизить акцизы на бензин и дизель, а также отказаться от плана повысить их с 1 июля. Правительство также договорилось с нефтяными компаниями о «заморозке» цен на топливо и увеличении поставок на внутренний рынок и пригрозило повысить экспортные пошлины на нефтепродукты, если подорожание бензина продолжится.
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