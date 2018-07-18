ФАС объяснила, почему не снизит цены на бензин

В ведомстве не нашли причин для уменьшения розничной стоимости бензина вслед за биржевой.

Замглавы Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Анатолий Голомолзин заявил в разговоре с журналистами, что «мы уже входим в период сезонного повышенного спроса на топливо — начинается активный период уборочных сельскохозяйственных работ». В связи с этим, а также с непредсказуемостью мировых цен на нефть, «важнее обеспечить стабильную ситуацию в рознице», считают в ФАС. «Я не думаю, что есть предпосылки снижения цен на бензин на заправках вслед за биржевой стоимостью», — цитирует Голомолзина "Интерфакс"

Он добавил, что предпринятых мер оказалось достаточно для того, чтобы обеспечить насыщение внутреннего рынка топлива. «В результате цены на нефтепродукты вернулись к равновесному состоянию, и ситуация перестала быть напряженной. Оптовые цены сейчас позволяют предприятиям в рознице работать эффективнее», — отметил представитель ФАС.

Напомним, ранее Белый дом договорился с крупнейшими нефтяными компаниями о заморозке цен на топливо на уровне 30 мая, после чего ситуация со стоимостью бензина стабилизировалась. Кроме того, было принято решение о снижении акцизов на топливо с 1 июля 2018 года на три тысячи рублей с тонны и на дизельное топливо на две тысячи рублей с тонны.

Согласно данным Росстата, со 2 по 8 июля 2018 года потребительские цены на бензин в стране не изменились. Изменений не наблюдалось и в предыдущие две недели. Цена на АИ-95 стабильно держится на уровне 44,67 за литр, АИ-92 уменьшилась на 3 копейки и составила 41,61 рубля, литр бензина марки АИ-98 подорожал на 1 копейку — до 49,88 рубля. Литр дизеля обходится россиянам в 44,46 рубля.

Москве и Санкт-Петербурге за прошедшую неделю цены на бензин продолжали оставаться стабильными. В столице АИ-92 стоит от 40,80 до 43,99 рубля за литр, АИ-95 — от 44,59 до 47,45 рубля. Петербуржцы платят за АИ-92 от 40,70 до 42,79 рубля, а за АИ-95 — от 43,75 до 45,84 рубля за литр.

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