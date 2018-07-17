ФАС не ждет снижения розничных цен на бензин

Антимонопольная служба не ждет снижения цен на бензин в рознице вслед за падением биржевой стоимости топлива. Такое мнение высказал замглавы ФАС Анатолий Голомолзин . По его словам, сейчас — сезон повышенного спроса на топливо — начинается активный период уборочных сельскохозяйственных работ, передает «Интерфакс» . Кроме того, мировые цены на нефть ведут себя непредсказуемо. В этих условиях важнее всего обеспечить стабильную ситуацию в рознице. Это, по словам Голомолзина, властям удалось сделать.

«В результате тех мер, что были приняты, обеспечено насыщение внутреннего рынка топлива. В результате цены на нефтепродукты вернулись к равновесному состоянию, и ситуация перестала быть напряженной. Оптовые цены сейчас позволяют предприятиям в рознице работать эффективнее», — сказал он.