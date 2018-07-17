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ФАС не ждет снижения розничных цен на бензин
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ФАС не ждет снижения розничных цен на бензин 

BFM.RU 31 минуту назад
Фото: Парламентская газета
Антимонопольная служба не ждет снижения цен на бензин в рознице вслед за падением биржевой стоимости топлива. Такое мнение высказал замглавы ФАС Анатолий Голомолзин. По его словам, сейчас — сезон повышенного спроса на топливо — начинается активный период уборочных сельскохозяйственных работ, передает «Интерфакс». Кроме того, мировые цены на нефть ведут себя непредсказуемо. В этих условиях важнее всего обеспечить стабильную ситуацию в рознице. Это, по словам Голомолзина, властям удалось сделать.
«В результате тех мер, что были приняты, обеспечено насыщение внутреннего рынка топлива. В результате цены на нефтепродукты вернулись к равновесному состоянию, и ситуация перестала быть напряженной. Оптовые цены сейчас позволяют предприятиям в рознице работать эффективнее», — сказал он.
В настоящее время цены на бензины на СПбМТСБ снижаются уже четвертую неделю подряд. При этом цены на АЗС стабильны или снижаются на копейки в нескольких регионах РФ.
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