Китайская экономика обогнала прогнозы

Москва , 16 июля — «Вести. Экономика» Темпы роста экономики Китая по итогам первого полугодия составили 6,8%. Промышленное производство КНР выросло на 6,7%.

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Показатель первого полугодия оказался лучше официального прогноза и ожиданий экспертов. Власти КНР установили планку роста ВВП в 2018 году на уровне 6,5%. Аналитики прогнозировали рост по итогам первых шести месяцев до 6,7%.

Объем ВВП КНР за 6 месяцев 2018 года достиг 41,896 трлн юаней ($6,54 трлн), сообщает Государственный статистический контроль КНР.

При этом рост во втором квартале года составил 6,7%. Хотя предыдущие 3 квартала стабильно демонстрировали прирост на 6,8%.

Основным драйвером роста экономики стала кампания по борьбе с чрезмерной задолженностью и финансовыми рисками, запущенная в начале прошлого года. В частности, ограничение заимствований со стороны местных органов власти, снизило расходы на инфраструктуру.

В 2017 году темпы роста ВВП Китая ускорились до 6,9% против 6,7% годом ранее, обогнав официальный прогноз в 6,5%. С увеличенным объемом ВВП 82,2 трлн юаней (около $12,2 трлн) Китай в прошлом году сохранил за собой статус второй экономики мира после США

Промышленное производство Китая за шесть месяцев 2018 г. выросло на 6,7% по сравнению с аналогичным периодом 2017 года.