Форекс — Курс NZD/USD снизился в ходе азиатских торгов

Новозеландский доллар снизился против доллара США в понедельник.

На момент публикации данного материала NZD/USD торгуется на уровне 0,6764, потеряв 0,04%.

Мы полагаем, что поддержка теперь находится на отметке 0,6725, минимуме пятницы, а сопротивлением, вероятно, выступит уровень 0,6823 — максимум среды.

Между тем новозеландский доллар вырос против австралийского доллара и снизился против евро. Пара AUD/NZD, потеряв 0,02%, достигла уровня 1,0968, а EUR/NZD, поднявшись на 0,01%, достигла отметки 1,7269.