Участники 20-го саммита Китай-ЕС обсудят в Пекине возможности координации позиций

Как отметил ранее сам Ли Кэцян, китайские власти «не сомневаются, что двусторонний саммит с ЕС пройдет плодотворно».

Повестка дня от Евросоюза

Как сообщил официальный представитель ЕК Маргаритис Схинас, в азиатском турне руководителей институтов ЕС будут сопровождать несколько еврокомиссаров, включая ответственную за вопросы торговли Сесилию Мальмстрём

"Они обсудят стратегические отношения сторон, торговлю и инвестиции, климатические изменения, а также международные вопросы, включая ситуацию вокруг КНДР и иранскую сделку", — пояснил он.

Согласно официальной повестке дня саммита, опубликованной Евросоветом, ЕС рассчитывает также обсудить с китайским руководством ситуацию в Сирии Афганистане и кризис вокруг народности рохинджа.

По информации дипломатических источников, в рамках переговоров по торговле ЕС намерен синхронизировать с Китаем свои ответные действия на введенные США торговые пошлины на сталь (10%) и алюминий (15%). В то же время, о создании полноценной торговой коалиции против США речь пока не идет. С одной стороны, Брюссель не теряет надежды убедить Вашингтон, что вводить таможенные барьеры в отношении ключевых союзников необдуманно, поэтому не торопится предпринимать действия, которые могут поставить под сомнения союзнические качества европейцев в глазах США, такие, например, как создание коалиций с третьими странами.

С другой стороны, ЕС опасается затоваривания собственного рынка металлургической продукцией из-за пошлин США, что может нанести серьезный удар по этой отрасли в Евросоюзе, которая и так находится на грани рентабельности. В связи с этим ЕС уже разработал меры, направленные на защиту собственного рынка, путем введения экспортных квот для традиционных поставщиков. Эти меры должны быть введены в действие в конце июля, и они будут в равной степени направлены на всех торговых партнеров ЕС, включая Китай.

По словам европейских источников, Китай также не оказывает давления на Евросоюз для поддержки своей позиции в торговом конфликте с США в рамках ВТО

"Что касается вопроса о сообщениях, что Китай якобы пытается подтолкнуть ЕС к тому, чтобы поддержать их позицию по отношению к США, на встречах высокого уровня мы никакого давления со стороны Китая в этом направлении не ощущали", — сообщил источник в Совете ЕС на брифинге в Брюсселе в преддверии саммита ЕС-КНР.

Ради саммита с КНР члены европейской делегации даже пожертвуют возможностью в прямом эфире увидеть финал кубка мира по футболу, поскольку в это время уже будут находиться в самолете. Особенно серьезной эта жертва станет для главы Европейского совета Дональда Туска, который является футбольным болельщиком.

Китайский подход: сближение на фоне противоречий с США Переговоры в Пекине пройдут почти сразу после возвращения Ли Кэцяна из поездки в Болгарию ФРГ , а также введения США повышенных торговых пошлин на длинный перечень китайской продукции. Как отметил представитель министерства коммерции КНР Гао Фэн, отвечая на вопрос ТАСС, торгово-экономические отношения Китая и Евросоюза, поддерживая глобальное развитие, позволят минимизировать негативный эффект от протекционистских мер Соединенных Штатов.

"В ходе недавно завершившегося в Пекине 7-го Торгово-экономического диалога Китай-ЕС был достигнут важный консенсус, в соответствии с которым обе стороны будут укреплять и расширять масштабы взаимодействия, стимулировать процессы экономической глобализации", — пояснил он, подчеркнув, что настрой руководства Евросоюза и китайских властей «предвещает миру усиление торгово-инвестиционной либерализации».

Саммит состоится по итогам еще одного события: в минувшую пятницу в Женеве завершился очередной обзор политики Китая в ВТО, на котором была одобрена торговая стратегия Пекина. В частности, отмечено, что китайская сторона «добросовестно выполнила свои обязательства перед организацией, предоставив благоприятные возможности для развития другим ее членам». Тем самым, несмотря на давление Вашингтона и упреки американского президента Дональда Трампа в адрес китайских властей по поводу их «нечестных методов ведения торговли», члены ВТО признали, что КНР предпринимает целенаправленные усилия по созданию оптимальной атмосферы для эффективного ведения международной торговли.

"Очевидно, что глобализация принесла огромную выгоду как Китаю, так и Евросоюзу, всему миру, — заявил премьер Госсовета КНР, выступая на прошлогоднем саммите Китай-ЕС, который состоялся в Брюсселе. — Нам необходимо соблюдать правила, особенно когда речь идет о многосторонних договоренностях.

Мы всегда им следуем, особенно если это касается ВТО".

Торгово-экономическое сотрудничество Китая и ЕС В отличие от довольно сложной ситуации в торгово-экономических отношениях Пекина и Вашингтона, сотрудничество китайской стороны с ЕС протекает гораздо более гладко, в частности, в плане восстановления торгового баланса. Согласно данным Главного таможенного управления КНР, китайско-европейский товарооборот за январь-июнь составил $322,6 млрд, увеличившись в годовом исчислении на 13%. При этом динамика импорта (15%) из Евросоюза в Китай превысила темпы увеличения (11,7%) потока продукции и услуг в обратном направлении. Таким образом, торговый дефицит ЕС в торговле с Китаем продолжает сокращаться — за полгода он составил $61 млрд

"Предстоящий, 20-й по счету, саммит в Пекине следует рассматривать в качестве политического стимула к развитию китайско-европейских отношений. В то же время он будет играть роль стабилизирующего фактора, который окажет положительное воздействие на стремительно меняющийся мир с его многочисленными вызовами, — отметил глава дипломатической миссии КНР в Евросоюзе Чжан Мин в беседе с китайскими СМИ. — Мы продемонстрируем нашу непреклонную решимость защищать многосторонние формы взаимодействия. Под натиском унилатерализма и протекционизма Китай и ЕС обязаны проявить стойкость, совместными усилиями воспрепятствовать тому, чтобы подобные действия нанесли удар по мировой экономике и привели к ее рецессии".

Он выразил надежду, что предстоящая встреча на высшем уровне «продемонстрирует миру надежный характер партнерских взаимоотношений Пекина и Брюсселя», станет убедительным доказательством того, что морально устаревшие идеи времен «холодной войны» уже изжили себя, и мир «нуждается в международных отношениях нового типа», которые бы не ставили во главу угла противостояние между странами ради победы только одного и проигрыша всех остальных государств.

"США стали причиной того, что интересы Китая и Европы оказались гораздо более тесно переплетены, чем когда бы то ни было. Это происходит в ситуации, когда в мире, по прихоти американского президента, усиливаются нестабильные факторы, — отмечает политический обозреватель китайской газеты Global Times Ван Вэньвэнь. — И КНР, и Евросоюз верят, что свободная торговля — локомотив глобального экономического роста.

Сейчас, когда обеим сторонам был нанесен урон в связи с импульсивной торговой политикой Трампа, у них не остается никакой заинтересованности в том, чтобы продолжать сидеть сложа руки".

Предшествующий саммит в Брюсселе

Предыдущий, 19-й по счету, саммит Китая и Евросоюза состоялся в начале июня 2017 года в Бельгии . На нем обсуждался целый перечень важных вопросов глобальной и двусторонней значимости, в частности, соблюдение Парижского соглашения по климату, нормализация обстановки на Корейском полуострове, устранение взаимных разногласий по торговле сталью.

В ходе переговоров на высшем уровне стороны договорились содействовать усилению правил и норм ВТО, взаимно поддерживать внутренние интеграционные процессы, обеспечивать все более тесное сопряжение стратегий развития КНР и Евросоюза, активизировать взаимодействие в сфере безопасности и борьбы с терроризмом, продвигать эффективное сотрудничество в области инвестиций с учетом китайской инициативы «Один пояс, один путь» и плана по стимулированию капиталовложений ЕС.