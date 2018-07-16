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ГЖД в I полугодии увеличила погрузку на 0,7%
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ГЖД в I полугодии увеличила погрузку на 0,7% 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
В I полугодии 2018 года погружено 6,1 млн тонн нефти и нефтепродуктов (рост на 2%), около 1,5 млн тонн черных металлов (рост на 24%), более 1 млн тонн химических удобрений (рост на 4%), 2,2 млн тонн лесных грузов (рост на 13,3%).
В июне текущего года погрузка на ГЖД составила 2,6 млн тонн различных грузов (рост на 3% к аналогичному периоду 2017 года). В частности, в июне погружено 988,1 тыс. тонн нефти и нефтепродуктов (рост на 20,3%), 348,4 тыс. тонн лесных грузов (рост на 19,6%), 188,5 тыс. тонн черных металлов (рост на 2,4%), 146,5 тыс. тонн химических удобрений (рост на 10,7%), 107,7 тыс. тонн промышленного сырья (снижение на 22,7%), 91,7 тыс. тонн строительных грузов (снижение на 15,6%), 231,6 тыс. тонн цемента (снижение на 26%).
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