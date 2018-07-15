Цены на сельхозпродукцию снизились впервые с начала 2018 года

По итогам июня индекс продовольственных цен ФАО составил 173,7 пункта, что на 1,3 процента меньше по сравнению с майским показателем. Больше всего просели цены на пшеницу, кукурузу, растительные масла и соевые бобы. Так, зерновые подешевели сразу на 3,7 процента. Цены на растительные масла — пальмовое, соевое и подсолнечное — снизились на 3 процента до минимума за последние 2,5 года. Также на 0,9 процента подешевели молочные продукты из-за усиления напряженности в мировой торговле, сообщает ФАО. США — с одной стороны, Китай Евросоюз и другие страны — с другой ввели повышенные торговые пошлины на различные товары, в том числе на сельхозпродукцию. Участники рынка опасаются падения спроса. Давление на цены оказывает также усиление доллара.

Снижение цен на подсолнечное масло могли бы заметить российские покупатели. «Российский рынок в значительной степени ориентирован на экспорт, потому чувствует колебания мировых цен. Стоимость масла начала снижаться с апреля не только из-за торговой войны, но и потому, что заметно выросло производство, а спрос вырос не так сильно, как прогнозировалось ранее», — рассказывает ведущий эксперт Института конъюнктуры аграрного рынка (ИКАР) Даниил Хотько . Однако как раз в апреле подскочил курс доллара. В результате в рублях оптовые цены на масло не снизились, а даже немного выросли, отмечает эксперт.

Традиционно розница реагирует на изменение цен с опозданием и намного мягче, чем оптовый рынок. Резкие колебания цен она гасит. К тому же в течение года уже идет плавное снижение стоимости подсолнечного масла в магазинах. В сентябре продукт стоил 100,3 рубля за литр, сейчас — 98,8 рубля, говорит Хотько. Дальнейшая динамика цен будет зависеть от урожая. Пока есть ожидания, что он будет выше, чем в прошлом году. Тогда цены продолжат снижение.

Что касается цен на зерно, то на розничную стоимость продовольствия они оказывают небольшое влияние, покупатели изменений не заметят. Например, цены на молоко вряд ли будут снижаться, так как рентабельность его производства и так невысока. Молочные хозяйства, напротив, желали бы повысить цены на свою продукцию, но в этом случае рискуют потерять спрос.

Цены на молоко вряд ли будут снижаться, так как рентабельность его производства и так невысока

Для производителей зерновых долгосрочное снижение цен невыгодно. Сейчас они ждут нового урожая. Если он будет ниже, чем в прошлом году, цены на внутреннем рынке немного подрастут, но это будет скорее лишь компенсация уже произошедшего заметного снижения, говорит президент Российского зернового союза Аркадий Злочевский . «Основная интрига заключается в том, смогут ли поднявшиеся цены компенсировать снижение урожайности», — добавляет генеральный директор ИКАР Дмитрий Рылько . Если этого не произойдет, экономические показатели агропредприятий ухудшатся.

Июньское снижение цен на мировых рынках отчасти было отыграно в июле, цены на зерно пошли вверх, уточняет Рылько. Правда, на заметный рост стоимости зерновых в дальнейшем аграриям все же рассчитывать не стоит, указывают эксперты.