ЦБ повысит коэффициенты риска по потребкредитам в меньшем масштабе, чем планировал

МОСКВА , 20 июля. / ТАСС /. Совет директоров Банка России принял решение повысить коэффициент риска по необеспеченным потребительским кредитам в более мягком варианте. Об этом ТАСС сообщил зампред ЦБ РФ Василий Поздышев через пресс— службу регулятора.

"По результатам обсуждения с банковским сообществом Банк России принял решение о повышении коэффициентов риска по выданным после 1 сентября 2018 года необеспеченным потребительским ссудам в зависимости от процентной ставки по кредиту. Это меньшее повышение, чем было заявлено в опубликованном ранее проекте нормативного акта", — сказал он.