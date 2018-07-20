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ЦБ повысит коэффициенты риска по потребкредитам в меньшем масштабе, чем планировал
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ЦБ повысит коэффициенты риска по потребкредитам в меньшем масштабе, чем планировал 

ТАСС 1 час назад
Фото: Российская Газета
МОСКВА, 20 июля. /ТАСС/. Совет директоров Банка России принял решение повысить коэффициент риска по необеспеченным потребительским кредитам в более мягком варианте. Об этом ТАСС сообщил зампред ЦБ РФ Василий Поздышев через пресс— службу регулятора.
"По результатам обсуждения с банковским сообществом Банк России принял решение о повышении коэффициентов риска по выданным после 1 сентября 2018 года необеспеченным потребительским ссудам в зависимости от процентной ставки по кредиту. Это меньшее повышение, чем было заявлено в опубликованном ранее проекте нормативного акта", — сказал он.
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