ЦБ обеспокоен использованием потребительских кредитов для оплаты взносов по ипотеке 

Банк России сообщил об участившихся случаях использования необеспеченных потребительских кредитов на оплату первого ипотечного взноса. Некоторые банки используют это как опору для своего развития, что может привести к накоплению рисков, заявил журналистам зампред ЦБ Василий Поздышев.
«У нас важная задача — сделать более сбалансированным рост необеспеченного потребительского кредитования. Почему нас очень сильно это беспокоит. Мы видим, что значительно увеличилось количество схем, когда рост необеспеченного потребительского кредитования связан с ростом высокорисковой ипотеки, когда первоначальный взнос (по ипотеке — RNS) на самом деле является потребительским кредитом. Мы видим, что объемы эти увеличиваются и мы видим взрывной рост ипотеки и взрывной рост необеспеченных потребительских ссуд. Если эти два элемента совместить, то это потенциал для накопления существенных рисков», — сказал он.
По словам Поздышева, в схеме может участвовать один «или два разных банка или НФО (некоммерческая финансовая организация — RNS), которая принадлежит банку, даёт потреб, а банк выдает ипотеку, а потреб идет на первоначальный взнос. Раньше предполагалось, что таких схем нет. По факту в этом году мы видим, что их много. У некоторых банков это опора для развития».
Поздышев отметил, что «пока эти объемы не представляют серьёзную угрозу, а потенциально это угроза, поэтому мы хотим ее отрегулировать». Он добавил, что 19 июля ЦБ примет решение о коэффициентах риска по необеспеченным потребительским ссудам.