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ЦБ обеспокоен использованием потребительских кредитов для оплаты взносов по ипотеке
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ЦБ обеспокоен использованием потребительских кредитов для оплаты взносов по ипотеке 

Rambler News Service 3 часа назад
Фото: ТАСС
Банк России сообщил об участившихся случаях использования необеспеченных потребительских кредитов на оплату первого ипотечного взноса. Некоторые банки используют это как опору для своего развития, что может привести к накоплению рисков, заявил журналистам зампред ЦБ Василий Поздышев.
«У нас важная задача — сделать более сбалансированным рост необеспеченного потребительского кредитования. Почему нас очень сильно это беспокоит. Мы видим, что значительно увеличилось количество схем, когда рост необеспеченного потребительского кредитования связан с ростом высокорисковой ипотеки, когда первоначальный взнос (по ипотеке — RNS) на самом деле является потребительским кредитом. Мы видим, что объемы эти увеличиваются и мы видим взрывной рост ипотеки и взрывной рост необеспеченных потребительских ссуд. Если эти два элемента совместить, то это потенциал для накопления существенных рисков», — сказал он.
По словам Поздышева, в схеме может участвовать один «или два разных банка или НФО (некоммерческая финансовая организация — RNS), которая принадлежит банку, даёт потреб, а банк выдает ипотеку, а потреб идет на первоначальный взнос. Раньше предполагалось, что таких схем нет. По факту в этом году мы видим, что их много. У некоторых банков это опора для развития».
Поздышев отметил, что «пока эти объемы не представляют серьёзную угрозу, а потенциально это угроза, поэтому мы хотим ее отрегулировать». Он добавил, что 19 июля ЦБ примет решение о коэффициентах риска по необеспеченным потребительским ссудам.
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