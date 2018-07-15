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Денежная база продолжает феноменальный рост
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Денежная база продолжает феноменальный рост 

Вести Экономика 43 минуты назад
Фото: Вести Экономика
Москва, 15 июля — «Вести. Экономика» Денежная база в реальном выражении к 1 июля выросла на 40%. Надежды на ускорение ВВП в России крепнут. Надо лишь добиться такого же роста денежной массы.
Денежная база ставит новые рекорды На 1 июля денежная база в широком определении достигла отметки 16,5 триллионов рублей (график 1).
Источник: данные ЦБ
Если присмотреться, то можно разглядеть падения денежной базы во время двух последних кризисов (см. на графике 2009 и 2015 годы).
Но ещё лучше заметна связь кризисов с падениями денежной базы, если она показана в реальном выражении, то есть с поправкой на инфляцию (график 2).
Источники: ЦБ РФ, Росстат, расчёты С. Блинова
На графике видно, что реальная денежная база (РДБ) бурно росла с 1999 по 2008 год. В ответ бурно росла и экономика.
Напротив, с 2007 по 2017 год реального роста денежной базы не было. Лишь к сентябрю 2017 года показатель вышел на уровень максимумов 2007 (!) года. Именно поэтому за период 2008-2017 экономика выросла всего лишь на 6%. Но такими должны быть темпы роста за 1 год, а не за 10 лет.
Это наглядный ответ тем, кто задаётся вопросом: почему в 2000-х годах экономика России бурно развивалась, а после 2008 года среднегодовые темпы опустились ниже 1%. Всё дело в денежно-кредитной политике.
Сейчас период стагнации денежной базы закончился, и она ставит новые рекорды не только в номинальном, но и в реальном выражении. Темпы роста вплотную приблизились к отметке 40% (график 3).
Источники: ЦБ РФ, Росстат, расчёты С. Блинова
Обратите внимание: среднегодовые темпы роста РДБ (это синяя линия на графике 3) впервые за много лет превысили отметку 20%. Остаётся дождаться, когда это отразится на «денежном светофоре». Что такое «денежный светофор»? Это наглядная диаграмма зависимости экономики от реальной денежной массы, где красный цвет — это кризис, зелёный — бурный рост экономики, а жёлтый — медленный рост, стагнация.
"Денежный светофор" обновляется ежемесячно (см. например, «ЦБ подводит фундамент под экономический рост»), а на 1 июня он выглядит так, как показано на графике 4.
Источник: ЦБ РФ, Росстат, расчёты С. Блинова
Динамика денежной базы создаёт предпосылки для такого роста денежной массы, который обеспечит рост ВВП на уровне 5%.
Центробанк может принять ряд мер, чтобы рост денежной базы быстрее трансформировался в рост денежной массы. Для этого нужно, чтобы денежная база росла не за счет роста обязательств ЦБ перед банками, как сейчас, а во все большей степени за счет операций на открытом рынке, как это было в нулевые годы: ЦБ целесообразно наращивать выкуп активов населения и предприятий (например, валюты, ОФЗ и других активов).
Сергей Блинов*, руководитель группы макроэкономических исследований ПАО «КАМАЗ»
*Мнение автора не является официальной позицией компании
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