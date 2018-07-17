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В правительстве РФ прокомментировали возможное снижение пенсионного возраста для женщин
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В правительстве РФ прокомментировали возможное снижение пенсионного возраста для женщин 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
По словам министра труда и соцзащиты РФ, никаких изменений не ожидается.
В правительстве России заявили о том, что не собираются изменять предлагаемые параметры пенсионного возраста для женщин до 60 лет. Об этом сообщил министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин.
«Не предполагаем, нет, не предполагаем никаких таких изменений», — цитирует его слова РИА Новости.
Ранее сообщалось, что пять миллиардов рублей в год намерен тратить Кабинет министров на программу переобучения граждан предпенсионного возраста.
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