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«Чисто случайное совпадение». Минфин РФ объяснил, почему о пенсионной реформе объявили во время ЧМ
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Трамп назвал Россию противником

«Чисто случайное совпадение». Минфин РФ объяснил, почему о пенсионной реформе объявили во время ЧМ 

SPORT24.ru 58 минут назад
Первый вице-премьер и министр финансов РФ Антон Силуанов в эфире программы «Познер» рассказал, почему о решении повысить пенсионный возраст было объявлено 14 июня — в день старта чемпионата мира по футболу в России.
Власти РФ намереваются повысить возраст выхода на пенсию для мужчин с 60 до 65 лет, для женщин — с 55 до 63 лет.
«Уверяю вас, как непосредственный участник всех событий по разработке пенсионных изменений, в том, что мы изначально планировали выйти с нашими предложениями по целому пакету изменений, в том числе по налогам, по бюджету, по пенсионной системе, несколько раньше [начала ЧМ-2018]. То есть здесь подгонки никакой, конечно, не было. Это чисто случайное совпадение», — цитирует Силуанова ТАСС.
Согласно соцопросу, в начале июля россияне придали большее значение матчам ЧМ-2018, чем повышению пенсионного возраста. 56% респондентов назвали главным событием последнего месяца игры футбольного турнира, на пенсионную реформу обратили внимание 31% граждан.
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