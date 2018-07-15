Рынок акций Саудовской Аравии закрылся ростом, Tadawul All Share прибавил 0,51%

Investing.com — Фондовый рынок Саудовской Аравии завершил торги воскресенья ростом за счет укрепления секторов СМИ, строительства и розничной торговли.

На момент закрытия на фондовой бирже Саудовской Аравии Tadawul All Share подорожал на 0,51%.

В лидерах роста среди компонентов индекса Tadawul All Share по итогам сегодняшних торгов были акции Saudi ind exports (SE:4140), которые подорожали на 23,60 п. (10,00%), закрывшись на отметке в 259,60. Котировки Saudi real est (SE:4020) выросли на 1,40 п. (9,92%), завершив торги на уровне 15,52. Бумаги Kingdom (SE:4280) выросли в цене на 0,41 п. (4,63%), закрывшись на отметке 9,26.

Лидерами падения стали акции Saudi Enaya Cooperative Insurance (SE:8311), цена которых упала на 0,65 п. (2,41%), завершив сессию на отметке 26,35. Акции Saudi ind services (SE:2190) поднялись на 0,30 п. (2,09%), закрывшись на уровне 14,06, а Saico (SE:8100) снизились в цене на 0,26 п. (1,71%) и завершили торги на отметке 14,94.

На фондовой бирже Саудовской Аравии количество подорожавших бумаг (99) превысило количество закрывшихся в минусе (66), а котировки 17 акций практически не изменились.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в сентябре не изменился 0,00%, или 0,00, достигнув отметки $69,95 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре выросли на 0,55%, или 0,41, до $74,86 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,39%, или 4,80, до отметки $1.241,80 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара EUR/SAR выросла на 0,13% до 4,3822, а котировки USD/SAR упали на 0,00%, достигнув отметки 3,7502.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,14% до 94,44.