Уволенным перед пенсией увеличат пособие по безработице

Уволенным перед пенсией россиянам увеличат пособие по безработице

Российское правительство примет ряд мер в связи с изменением пенсионного законодательства. В частности, будут реализованы специальные программы по переобучению работников предпенсионного возраста, а пособие по безработице для россиян, уволенных за несколько лет до пенсии, будет увеличено. Об этом рассказал журналистам первый вице-премьер РФ , министр финансов Антон Силуанов

По его словам, время активной жизни граждан России после вступления в силу закона никак не изменится.

«Мы говорим о том, что как 22 года после выхода на пенсию люди активно жили, так они и будут жить», — заявил Силуанов, которого цитирует РЕН ТВ.