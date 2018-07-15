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Уволенным перед пенсией увеличат пособие по безработице
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Трамп назвал Россию противником

Уволенным перед пенсией россиянам увеличат пособие по безработице 

Национальная Служба Новостей 2 часа назад
Фото: nsn.fm
Российское правительство примет ряд мер в связи с изменением пенсионного законодательства. В частности, будут реализованы специальные программы по переобучению работников предпенсионного возраста, а пособие по безработице для россиян, уволенных за несколько лет до пенсии, будет увеличено. Об этом рассказал журналистам первый вице-премьер РФ, министр финансов Антон Силуанов.
По его словам, время активной жизни граждан России после вступления в силу закона никак не изменится.
«Мы говорим о том, что как 22 года после выхода на пенсию люди активно жили, так они и будут жить», — заявил Силуанов, которого цитирует РЕН ТВ.
Министр напомнил, что президент РФ Владимир Путин поставил пред правительством задачу увеличить продолжительность жизни в России и войти в клуб стран, в которых она больше 80-ти лет.
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