Минфин подготовит проект о добровольных пенсионных накоплениях

"Когда мы говорим, чтобы пенсия была достойная, то наряду с той пенсией, которую платит государство, более правильно было бы, конечно, думать о своей пенсии, когда ты еще в полном расцвете сил и ты еще можешь отложить себе на будущие годы. Поэтому сейчас мы такой создаем инструмент", — сказал Силуанов.

"В этом году выйдем уже в парламент с законопроектом о том, чтобы гражданин мог платить и формировать свой так называемый индивидуальный пенсионный капитал", — добавил он.

Минфин и ЦБ в настоящее время готовят предложения о создании в России системы добровольных пенсионных накоплений, когда граждане смогут делать отчисления с доходов на собственную пенсию, получая «бонусы» в виде налоговых вычетов. Предполагается, что такие накопления будут софинансироваться работодателями, которые тоже в свою очередь смогут благодаря этому претендовать на налоговые льготы.

По словам главы Минфина, государство будет гарантировать работу этой системы. «Не то что было раньше, предположим, негосударственные пенсионные фонды — деньги вложили, фонд закрылся, деньги пропали. Такого сейчас больше не будет, поскольку созданы страховые механизмы для сохранения этих денег», — заявил он.

Кроме того, по его словам, у владельца этих средств в ряде случаев будет возможность получить часть накопленных денег даже до достижения пенсионного возраста — если ему потребуются непредвиденные расходы. «Когда он (владелец накоплений. — Прим. ред.) не вышел на работу, предположим, если он заболел, если ему нужны деньги и так далее. То есть мы создаем такую систему надежную», — сказал Силуанов.

Министр отметил, что системы добровольных пенсионных накоплений существуют в большинстве стран мира, благодаря этому пенсионеры могут позволить себе весьма достойную жизнь. «Если пенсионер, ну будущий пенсионер, работник сегодня, будет думать о завтрашнем дне, у него будет, как мы говорим, достойная пенсия, и он сможет не снижать свой жизненный уровень так, как это происходит сейчас», — заявил он.

Сейчас стандартный возраст выхода на пенсию в России составляет 60 и 55 лет у мужчин и женщин соответственно, прописанный в законе пенсионный возраст установили еще в 1930-х годах. Вопрос о повышении пенсионного возраста обсуждается уже довольно давно. Необходимость этого обуславливается выросшей продолжительностью жизни и невозможностью обеспечить достойную пенсию в условиях, когда количество работающих в стране уменьшается, а число пенсионеров, напротив, растет. Сегодня в большинстве стран мира пенсионный возраст составляет 60-65 лет.