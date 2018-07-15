Ещё
Россиян напугали снижением пенсий без реформы
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Израиль сбил российский беспилотник
Израиль сбил российский беспилотник

Россиян напугали снижением пенсий без реформы 

Lenta.ru 34 минуты назад
Фото: РИА Новости
Без проведения соответствующей реформы размер пенсии в России может существенно сократиться уже через 12 лет. Об этом заявил министр финансов Антон Силуанов в эфире программы «Познер», передает РИА Новости.
По словам главы Минфина, в настоящее время в среднем пенсия россиян составляет около 33 процентов от их прежней зарплаты. Однако данная цифра может измениться, если в пенсионное законодательство не будут внесены изменения, отметил он.
«Если мы ничего не будем делать, то просто количество работающих граждан и количество пенсионеров будет таково, что доли, которую отчисляют за работников предприниматели, просто не хватит, для того чтобы заплатить достойную пенсию. Вот эти 33 процента — это будет 20 процентов в 2030 году», — пояснил Силуанов.
При этом он подчеркнул, что перед властями стоит задача повысить данный коэффициент до 40 процентов.
Силуанов также отметил, что «у нас сегодня сложились такие пропорции, когда 1,8 работающий гражданин содержит одного пенсионера». В случае, если систему менять не будут, к 2030 году на одного пенсионера будет приходиться только один работник, пообещал министр. «Это систему разрывает просто пенсионную», — заявил он.
Ранее Силуанов пообещал россиянам, что средний размер пенсий к 2024 году вырастет на 35 процентов.
О старте новой пенсионной реформы, которая сводится к повышению пенсионного возраста, премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил 14 июня. Власти объясняют крайне непопулярную у населения реформу необходимостью и неспособностью текущей системы обеспечить достойные выплаты пенсионерам.
Последние новости
Россиянок преследуют и унижают толпы мужчин Россиянам пообещали рост пенсий на 35 процентов Раскрыт план Порошенко начать большую войну в Донбассе
Комментарии2
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макрон пожелал покинуть Россию сразу после финала ЧМ239
«Будут воровать в два раза больше»384
Отрезало ногу и упал с высоты. «Дикий поезд» убил механика31
Пенсионным изменениям в день старта ЧМ дали объяснение135
«Слышны были только крики людей»: ЧП на борту Ryanair108
Видео
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
04:43
Без стола и компании: россияне не хотят работать дома
Экономика Статьи
04:37
«Танго танцуют вдвоем»: финны дали совет Путину и Трампу
В мире Статьи
01:24
Хабенский попал в базу украинского «Миротворца»
Украина В мире
04:15
Пенсионным изменениям в день старта ЧМ дали объяснение
Личный счет
00:12
Уничтоженный Израилем беспилотник оказался российским
Армия Ближний Восток
02:16
«Будут воровать в два раза больше»
Общество Другое
01:31
«Не испытывает восторга относительно Украины»
В мире Статьи
02:56
Макрон пожелал покинуть Россию сразу после финала ЧМ
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение