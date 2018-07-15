Россиян напугали снижением пенсий без реформы

По словам главы Минфина, в настоящее время в среднем пенсия россиян составляет около 33 процентов от их прежней зарплаты. Однако данная цифра может измениться, если в пенсионное законодательство не будут внесены изменения, отметил он.

«Если мы ничего не будем делать, то просто количество работающих граждан и количество пенсионеров будет таково, что доли, которую отчисляют за работников предприниматели, просто не хватит, для того чтобы заплатить достойную пенсию. Вот эти 33 процента — это будет 20 процентов в 2030 году», — пояснил Силуанов.

При этом он подчеркнул, что перед властями стоит задача повысить данный коэффициент до 40 процентов.

Силуанов также отметил, что «у нас сегодня сложились такие пропорции, когда 1,8 работающий гражданин содержит одного пенсионера». В случае, если систему менять не будут, к 2030 году на одного пенсионера будет приходиться только один работник, пообещал министр. «Это систему разрывает просто пенсионную», — заявил он.

Ранее Силуанов пообещал россиянам, что средний размер пенсий к 2024 году вырастет на 35 процентов.