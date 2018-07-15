Силуанов сообщил о дефиците пенсионного фонда в 1 трлн рублей

По его словам, расходы ПФР составляют около 8 трлн рублей, а доходы от отчислений от заработной платы всех работников — около 5 трлн руб. За счет средств федерального бюджета платятся 3 трлн. руб., из них 2 трлн руб. — это расходы государства на социальные пенсии.

«А сам дефицит, вот если брать его, так сказать, начистоту, триллион рублей», — цитирует «Интерфакс» Силуанова.