Силуанов сообщил о дефиците пенсионного фонда в 1 трлн рублей 

Дефицит Пенсионного фонда России (ПФР) составляет 1 трлн руб., сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов в программе «Познер» на Первом канале.
По его словам, расходы ПФР составляют около 8 трлн рублей, а доходы от отчислений от заработной платы всех работников — около 5 трлн руб. За счет средств федерального бюджета платятся 3 трлн. руб., из них 2 трлн руб. — это расходы государства на социальные пенсии.
«А сам дефицит, вот если брать его, так сказать, начистоту, триллион рублей», — цитирует «Интерфакс» Силуанова.
16 июня в Госдуму внесен законопроект об изменениях в пенсионной системе — поэтапном повышении пенсионного возраста. Внесенным законопроектом предлагается закрепить общий пенсионный возраст на уровне 65 лет для мужчин и 63 года для женщин. Помимо этого, предусматривается переходный период с 2019 по 2034 год с ежегодным увеличением пенсионного возраста на один год.