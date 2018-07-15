Британский эксперт: санкции делают России самодостаточнее

Санкции ЕС делают Россию «более самодостаточной», заявил британский эксперт

Европейские антироссийские санкции достаточно контрпродуктивны для самой Европы, как в экономическом, так и в политическом отношении, однако существует надежда, что в скором времени может появиться возможность для прогресса в вопросе их отмены, считает британский политолог, профессор российской и европейской политики в Кентском университете в Великобритании Ричард Саква.

"Естественно, санкции в отношении России, они не работают, они контрпродуктивны и в экономическом, и в политическом смысле", — завил Саква РИА Новости на полях 7-го Глобального форума мира в Пекине.

По его мнению, "если оценивать экономическую сторону вопроса, то санкции делают Россию лишь более самодостаточной, устойчивой и жизнеспособной".

"Для сельского хозяйства это имеет фантастические результаты, сейчас они (в России — ред.) оказывают поддержку предприятиям этого сектора, а также в сфере промышленного производства, инноваций, что должно было предприниматься уже давно. В политическом смысле так же", — сказал он.

"Что касается европейских санкций в отношении РФ, то как мне кажется, в скором времени мы можем увидеть зарождающуюся возможность для их завершения, но что касается санкций США , то, скорее всего, они надолго и всерьез", — отметил эксперт.

Вместе с тем он назвал огорчающим факт того, что "Европа зависит от США".

"К примеру, даже вопрос о минских договоренностях, ведь это именно европейский проект. Здесь нет никакого продвижения, и какие-либо подвижки могут возникнуть при встрече с Трампом, это позор для Европы, почему они не могли как-то договориться. Даже такой важный для Европы вопрос решается Вашингтоном", — сказал Саква.