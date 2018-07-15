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Британский эксперт: санкции делают России самодостаточнее
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Санкции ЕС делают Россию «более самодостаточной», заявил британский эксперт 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Европейские антироссийские санкции достаточно контрпродуктивны для самой Европы, как в экономическом, так и в политическом отношении, однако существует надежда, что в скором времени может появиться возможность для прогресса в вопросе их отмены, считает британский политолог, профессор российской и европейской политики в Кентском университете в Великобритании Ричард Саква.
"Естественно, санкции в отношении России, они не работают, они контрпродуктивны и в экономическом, и в политическом смысле", — завил Саква РИА Новости на полях 7-го Глобального форума мира в Пекине.
По его мнению, "если оценивать экономическую сторону вопроса, то санкции делают Россию лишь более самодостаточной, устойчивой и жизнеспособной".
"Для сельского хозяйства это имеет фантастические результаты, сейчас они (в России — ред.) оказывают поддержку предприятиям этого сектора, а также в сфере промышленного производства, инноваций, что должно было предприниматься уже давно. В политическом смысле так же", — сказал он.
"Что касается европейских санкций в отношении РФ, то как мне кажется, в скором времени мы можем увидеть зарождающуюся возможность для их завершения, но что касается санкций США, то, скорее всего, они надолго и всерьез", — отметил эксперт.
Вместе с тем он назвал огорчающим факт того, что "Европа зависит от США".
"К примеру, даже вопрос о минских договоренностях, ведь это именно европейский проект. Здесь нет никакого продвижения, и какие-либо подвижки могут возникнуть при встрече с Трампом, это позор для Европы, почему они не могли как-то договориться. Даже такой важный для Европы вопрос решается Вашингтоном", — сказал Саква.
Отношения РФ и западных стран ухудшились в связи ситуацией на Украине и вокруг Крыма. Запад, обвинив Россию во вмешательстве, ввел против нее санкции. Москва приняла ответные меры, взяла курс на импортозамещение и не раз заявляла, что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно. При этом РФ неоднократно подчеркивала, что не является стороной внутриукраинского конфликта или субъектом минских соглашений по урегулированию.
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