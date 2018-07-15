Без стола и компании: россияне не хотят работать дома

Эксперты рассказали, почему россияне не работают из дома

Удаленная работа для большинства россиян остается недостижимой мечтой. Несмотря на то, что работодатели могут сэкономить до 20% затрат, они не делают этого, чтобы не нарушать устоявшийся рабочий процесс. А квартирные условия зачастую оказываются несовместимыми с нормальной работой: у россиян зачастую нет даже письменного стола, не то что рабочего кабинета.

Несколько лет назад удаленную работу считали главным трендом, прогнозируя, что к 2020 году каждый пятый сотрудник перейдет на формат home office. Однако, как отмечают в своем обзоре эксперты компании «Юнити», за последние три года количество вакансий на «удаленке» выросло несущественно — в среднем на 10%, а количество сотрудников, постоянно работающих вне офиса, не превышает и 5%. При этом до 90% работодателей, как отмечает управляющий директор «Юнити» Феликс Кугел , хотели бы использовать такой формат, но не знают, как к нему подступиться.

К 2020 году, по прогнозам компании, количество дистанционных сотрудников может вырасти не более чем до 7–10%. При этом даже ИТ-отрасль — пионер формата home office в России — не демонстрирует массового перехода на дистанционную занятость. Только 30% таких специалистов работают из дома, и каждый четвертый их них — фрилансер. Большинство штатных сотрудников ходят в офис.

Между тем, переведя сотрудников на «удаленку», работодатели смогли бы сэкономить до 20% от издержек компании. Так, в Москве наем офисного помещения в среднем обходится в 32 735 рублей за один квадратный метро в год — таким образом, экономия только на одном дистанционном сотруднике может составлять около 130 тыс. рублей ежегодно, подсчитали в «Юнити».

Позволяя работать сотрудникам из дома, компании сокращают расходы за аренду, электричество, нет необходимости покупать расходные материалы, отмечают в Rabota.ru. Учитывая, что сейчас бизнес нацелен на результат, поэтому от сотрудников требуется выполнения определенных KPI, а не присутствие в офисе, переход на «удаленку» вполне вписывается в логику развития компаний.

Опросы говорят о том, что потенциально россияне за такой переход. Согласно данным опроса портала Rabota.ru, 51% респондентов выразили готовность трудиться удаленно, а еще 20% готовы трудиться дома лишь пару дней в неделю, иначе боятся расслабиться и начать халтурить.

Как отмечает президент Superjob.ru Алексей Захаров , действительно, нет никакой необходимости присутствовать в офисе и поэтому можно работать удаленно, в частности, программистам, журналистам, операторам колл-центров.

Работая удаленно, сотрудник получает ощущение свободы, а компания — возможность работать с лучшими специалистами из любой точки планеты, говорит Мария Игнатова , руководитель службы исследований HeadHunter.

Однако, несмотря на все плюсы, большинство опрошенных «Газетой.Ru» экспертов констатируют, что удаленная занятость сейчас уже не выглядит такой перспективной, как раньше.

Компании все чаще понимают важность ежедневных коммуникаций сотрудников друг с другом, говорит Анна Бурова , руководитель отдела кадрового консультирования ManpowerGroup Russia & CIS.

«Сокращение затрат в большей степени сейчас проходит за счет глобальной реструктуризации рабочих мест — высвобождаются позиции бухгалтеров, финансистов, административных работников, юристов за счет автоматизации. Экономия на офисе не всегда оправдана, особенно если учитывать тенденцию снижения арендных ставок в последние годы», — отмечает эксперт.

При этом, когда упоминаются плюсы от экономии на содержании офиса, нередко упускаются из вида затраты, которые потребуются при переводе сотрудников на формат home office, говорят рекрутеры.

Для этого нужно и наладить процессы по управлению удаленными сотрудниками, и внедрить новые платформы по получению и обработке отчетов от сотрудников, и развивать навыки и у работников, и у руководителей по совместной деятельности на «удаленке»,

Несмотря на то, что удаленная занятость позволяет сотрудникам сэкономить время и вроде бы половина работников именно об этом и мечтают, на самом деле далеко не всегда они готовы воспользоваться плюсами от возможности работать из дома.

Часто это происходит из-за отсутствия рабочего места в маленьких квартирах. Далеко не все россияне могут похвастаться наличием даже письменного стола, не то что рабочего кабинета, отмечает Анна Бурова. При этом работа в коворкинге «связана с дополнительными затратами и не всегда удобна», добавляет она.

По словам Алексея Захарова, также многие сотрудники предпочитают ходить в офис, потому что для них «важно общение» в коллективе.

Как замечают в Rabota.ru, сложнее всего переводить сотрудников на «удаленку» крупным компаниям, где хорошо структурированы все процессы.

По словам Марии Игнатовой, рынок труда сейчас реалистично относится к этому формату работы.