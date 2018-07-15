Силуанов объяснил пользу от повышения НДС

Дополнительные доходы от повышения НДС с 18 до 20% правительство направит на финансирование инфраструктуры, здравоохранения и образования, заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
В программе «Познер» он отметил, что допдоходы составят около 600 млрд рублей в год, передает ТАСС.
«Деньги, которые мы получим от двухпроцентной, двухпунктной ставки НДС, — направим в первую очередь на здравоохранение, на образование, на инфраструктурные проекты», — заявил Силуанов.
В начале июля Госдума приняла в первом чтении законопроект о повышении с 2019 года НДС с 18% до 20%.
Глава Счетной палаты Алексей Кудрин заявлял, что повышение базовой ставки НДС в текущих условиях было неизбежным, а президент РСПП Александр Шохин назвал повышение НДС с точки зрения финансирования исполнения майского указа президента «наименьшим злом».