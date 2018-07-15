Ещё
Китайский индекс развития торговых центров вырос в 2017 году
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Китайский индекс развития торговых центров вырос в 2017 году 

ИА Синьхуа 47 минут назад
Пекин, 15 июля /Синьхуа/ — Эффективность китайских торговых центров повысилась в 2017 году несмотря на жесткую конкуренцию со стороны платформ онлайн-шопинга.
Об этом свидетельствует китайский индекс развития торговых центров, который, согласно данным Министерства коммерции КНР, вырос на 1,3 пункта до 68,5 в 2017 году. Рост показателя говорит о восстановлении рынка и устойчивой динамике в секторе.
Значение индекса выше 50 отражает расширение сектора, ниже — его сокращение.
Показатель оказался выше в крупных городах, где рынки больше, чем в небольших городах.
Субиндекс текущей ситуации повысился на 0,9 пункта и составил 65,1, в то время как субиндекс будущих ожиданий вырос на 1,8 пункта до 73,5, что указывает на укрепление уверенности владельцев торговых центров, говорится в докладе министерства.
Согласно докладу, более 70 процентов предпринимателей выразили оптимизм относительно продолжительного роста арендной платы, продаж и прибыли. По прогнозу министерства, устойчивая динамика в секторе сохранится в этом году, благодаря стабильному росту экономики и совершенствованию потребления в стране.
ВВП Китая вырос на 6,8 процента в первом квартале этого года, что выше намеченного правительством годового уровня в 6,5 процента. Данные за второй квартал должны быть опубликованы в понедельник. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Правительство Великобритании опубликовало новый проект выхода из ЕС Китай улучшит управление государственным финансовым капиталом Французское правительство приложит усилия по превращению Парижа в финансовый центр Европы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Макрон пожелал покинуть Россию сразу после финала ЧМ213
«Будут воровать в два раза больше»355
Отрезало ногу и упал с высоты. «Дикий поезд» убил механика24
«Слышны были только крики людей»: ЧП на борту Ryanair109
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу14
Видео
00:23
Террористы атаковали отель с американцами в Сирии
Ближний Восток Происшествия
04:17
В Финляндии опубликовали письмо Путину и Трампу
В мире
01:24
Хабенский попал в базу украинского «Миротворца»
Украина В мире
00:12
Уничтоженный Израилем беспилотник оказался российским
Армия Ближний Восток
02:16
«Будут воровать в два раза больше»
Общество Другое
01:31
«Не испытывает восторга относительно Украины»
В мире Статьи
02:56
Макрон пожелал покинуть Россию сразу после финала ЧМ
В мире
00:28
Шнурова застукали с подругой Матильды
Шоу-бизнес
04:17
На успех встречи Путина и Трампа уже делают ставки
Экономика Статьи
00:50
Тимошенко и Коломойского застали вместе в отеле
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение