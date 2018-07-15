Китайский индекс развития торговых центров вырос в 2017 году

Пекин, 15 июля / Синьхуа / — Эффективность китайских торговых центров повысилась в 2017 году несмотря на жесткую конкуренцию со стороны платформ онлайн-шопинга.

Об этом свидетельствует китайский индекс развития торговых центров, который, согласно данным Министерства коммерции КНР, вырос на 1,3 пункта до 68,5 в 2017 году. Рост показателя говорит о восстановлении рынка и устойчивой динамике в секторе.

Значение индекса выше 50 отражает расширение сектора, ниже — его сокращение.

Показатель оказался выше в крупных городах, где рынки больше, чем в небольших городах.

Субиндекс текущей ситуации повысился на 0,9 пункта и составил 65,1, в то время как субиндекс будущих ожиданий вырос на 1,8 пункта до 73,5, что указывает на укрепление уверенности владельцев торговых центров, говорится в докладе министерства.

Согласно докладу, более 70 процентов предпринимателей выразили оптимизм относительно продолжительного роста арендной платы, продаж и прибыли. По прогнозу министерства, устойчивая динамика в секторе сохранится в этом году, благодаря стабильному росту экономики и совершенствованию потребления в стране.