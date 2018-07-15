Рынок акций ОАЭ закрылся ростом, DFM General прибавил 0,55%

Investing.com — Фондовый рынок ОАЭ завершил торги воскресенья ростом за счет укрепления секторов страхования, производителей товаров массового потребления и телекоммуникаций.

На момент закрытия на Дубайской фондовой бирже DFM General поднялся на 0,55%, индекс ADX General подорожал на 0,20%.

В лидерах роста среди компонентов индекса DFM General по итогам сегодняшних торгов были акции Takaful house (DU:DTKF), которые подорожали на 0,115 п. (14,94%), закрывшись на отметке в 0,885. Котировки Dubai Islamic Insurance Co. (DU:AMAN) выросли на 0,060 п. (8,58%), завершив торги на уровне 0,759. Бумаги Islamic arab i (DU:SALAMA) выросли в цене на 0,022 п. (5,46%), закрывшись на отметке 0,425.

Лидерами падения стали акции Gulf General Investment (DU:GGIC), цена которых упала на 0,004 п. (1,41%), завершив сессию на отметке 0,280. Акции Amanat Holdings PJSC (DU:AMANT) поднялись на 0,010 п. (0,79%), закрывшись на уровне 1,260, а Tabreed (DU:TABR) снизились в цене на 0,010 п. (0,57%) и завершили торги на отметке 1,750.

В лидерах роста среди компонентов индекса ADX General по итогам сегодняшних торгов были акции Methaq (AD:METH), которые подорожали на 6,49% до отметки 0,820, Invest Bank AD (AD:INVB), которые набрали 3,33%, закрывшись на уровне 2,480, а также акции Dana Gas (AD:DANA), которые повысились на 2,88%, завершив сессию на отметке 1,070.

Лидерами падения стали акции Em Driving Co (AD:DRIV), которые снизились в цене на 8,11%, закрывшись на отметке 6,80. Акции компании Sharjah Islami (AD:SIB) потеряли 2,44% и завершили сессию на уровне 1,200. Котировки International Holding Company PJSC (AD:IHC) снизились в цене на 2,26% до отметки 1,30.

На Дубайской фондовой бирже количество подорожавших бумаг (24) превысило количество закрывшихся в минусе (7), а котировки 3 акций практически не изменились. На фондовой бирже Абу-Даби бумаги 16 компаний подорожали, 10 снизились, a 6 остались на уровне предыдущего закрытия.

Котировки акций Em Driving Co (AD:DRIV) упали до 52-недельного минимума, снизившись на 8,11%, 0,60 п., и завершили торги на отметке 6,80.

Фьючерс на фьючерсы на нефть WTI с поставкой в августе прибавил 0,33%, или 0,23, достигнув отметки $70,56 за баррель. Что касается других товаров, цены на фьючерс на нефть Brent с поставкой в сентябре выросли на 0,55%, или 0,41, до $74,86 за баррель. Фьючерсы на фьючерс на золото с поставкой в августе подешевели на 0,39%, или 4,80, до отметки $1.241,80 за тройскую унцию.

Между тем на рынке Форекс пара USD/AED выросла на 0,01% до 3,6732, а котировки EUR/AED повысились на 0,12%, достигнув отметки 4,2919.

Фьючерс на индекс USD опустился на 0,14% до 94,44.