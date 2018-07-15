Moody's: Демография влияет на экономику постсоветского пространства

МОСКВА , 15 июл — ПРАЙМ. Республики бывшего СССР находятся на пороге замедления экономического роста, заявили эксперты агентства Moody's

По их сведениям, это происходит во многом из-за старения трудоспособных граждан.

Белоруссии, Грузии, Так, больше всего демографическое старение проявлено в Армении Молдавии и на Украине

Кроме того, опасность для экономик этих стран представляет и открытие иностранных рынков труда, а со временем, по прогнозам, трудовая миграция лишь усилится.

По подсчетам экспертов Moody's, для РФ данная тенденция будет означать рост числа мигрантов. При этом в агентстве подчеркнули, что в России уровень доходов населения выше, чем в среднем по странам Содружества.

Согласно ожиданиям, в РФ число трудоспособных граждан в 2018–2027 годах уменьшится на 7,5%.