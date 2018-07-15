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Moody's: Демография влияет на экономику постсоветского пространства
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Moody's: Демография влияет на экономику постсоветского пространства 

Прайм 1 час назад
Фото: Прайм
МОСКВА, 15 июл — ПРАЙМ. Республики бывшего СССР находятся на пороге замедления экономического роста, заявили эксперты агентства Moody's.
По их сведениям, это происходит во многом из-за старения трудоспособных граждан.
Так, больше всего демографическое старение проявлено в Армении, Белоруссии, Грузии, Молдавии и на Украине.
Кроме того, опасность для экономик этих стран представляет и открытие иностранных рынков труда, а со временем, по прогнозам, трудовая миграция лишь усилится.
По подсчетам экспертов Moody's, для РФ данная тенденция будет означать рост числа мигрантов. При этом в агентстве подчеркнули, что в России уровень доходов населения выше, чем в среднем по странам Содружества.
Согласно ожиданиям, в РФ число трудоспособных граждан в 2018–2027 годах уменьшится на 7,5%.
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