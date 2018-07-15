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Британия не останется на едином рынке Евросоюза, заявила Мэй
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Британия не останется на едином рынке Евросоюза, заявила Мэй 

РИА Новости 2 часа назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 15 июл — РИА Новости. Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила, что возможность оставить страну в рамках единого рынка и таможенного союза ЕС после Brexit не обсуждается, у Британии будет независимая торговая политика.
"Мы покинем единый рынок (ЕС — ред.) и таможенный союз и выйдем из общей сельскохозяйственной политики и общей политики в области рыболовства. У нас будет независимая торговая политика и новая зона свободной торговли между Соединенным Королевством и ЕС… Ни один из этих пунктов не подлежит обсуждению", — сообщила Мэй в заявлении в соцсети Facebook.
"Мы не потерпим жестких границ между Северной Ирландией и Ирландией или между Великобританией и Северной Ирландией", — добавила Мэй.
Британия по результатам прошедшего в 2016 году референдума должна покинуть ЕС не позднее 29 марта 2019 года. Лондон и Евросоюз с лета прошлого года ведут переговоры об условиях «развода». ЕС выступает против варианта создания полноценной границы между Ирландией и Северной Ирландией после Brexit.
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