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В России появится винный гид
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В России появится винный гид 

Российская Газета 2 часа назад
Фото: РИА Новости
У России есть шанс стать одним из заметных игроков на мировом рынке вина. А стимулировать производителей воспользоваться им будет Роскачество.
Организация совместно с Минсельхозом и Минпромторгом начинает глобальную работу в этом направлении. Об этом рассказал в интервью "Российской газете" глава Роскачества Максим Протасов.
Работа будет идти по двум направлениям. Первое — проведение винных исследований (которые покажут, есть ли среди вин "порошковые'). Второе — формирование винного гида России.
"Он есть во Франции, Испании, Италии. По сути — это карта вин нашей страны. У нас есть уже довольно много товаров под защищенными географическими наименованиями, для них есть налоговые льготы, поэтому важно, чтобы действительно это был честный, вкусный, качественный продукт", — сказал Максим Протасов.
Он также отметил, что Роскачество начнет развивать винный портал, где совместно с Ростуризмом и другими ведомствами будет формироваться эко-среда российского виноградарства, виноделия, экотуризма.
Полностью интервью с главой Роскачества Максимом Протасовым читайте в завтрашнем номере "Российской газеты", 16 июля 2018 года
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