В России появится винный гид

У России есть шанс стать одним из заметных игроков на мировом рынке вина. А стимулировать производителей воспользоваться им будет Роскачество.

Работа будет идти по двум направлениям. Первое — проведение винных исследований (которые покажут, есть ли среди вин "порошковые'). Второе — формирование винного гида России.

"Он есть во Франции, Испании, Италии. По сути — это карта вин нашей страны. У нас есть уже довольно много товаров под защищенными географическими наименованиями, для них есть налоговые льготы, поэтому важно, чтобы действительно это был честный, вкусный, качественный продукт", — сказал Максим Протасов.

Он также отметил, что Роскачество начнет развивать винный портал, где совместно с Ростуризмом и другими ведомствами будет формироваться эко-среда российского виноградарства, виноделия, экотуризма.

Полностью интервью с главой Роскачества Максимом Протасовым читайте в завтрашнем номере "Российской газеты", 16 июля 2018 года