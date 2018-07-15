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На успех встречи Путина и Трампа уже делают ставки
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На успех встречи Путина и Трампа уже сделана ставка 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Предстоящие в понедельник переговоры лидеров России и США закончатся положительно — во всяком случае, для Москвы точно. По крайней мере, таково коллективное мнение финансистов, покупающих российские ценные бумаги. Как именно это выражается — и долго ли продлится их позитивный настрой?
На ожидании встречи российского и американского президента отток капитала всеми фондами, инвестирующими в российские акции и облигации, сменился притоком. С 5 по 11 июля инвесторы вложили 130 млн долларов в российские ценные бумаги против оттока в 80 млн долларов неделей ранее, сообщила компания EPFR Global. Столь высокого притока капитала в российские акции и облигации не было уже три месяца.
Кроме того, разрешились проблемы российского Минфина, который в последнее время ощутил спад интереса инвесторов к облигациям. 11 июля ведомство смогло продать облигация федерального займа (ОФЗ) двух серий на 40 млрд рублей, вернувшись к прежним объемам. После апрельских американских санкций России стало сложнее занимать, потому что иностранные инвесторы испугались и начали выходить из ОФЗ. В конце второго квартала вложения нерезидентов в ОФЗ снизились на 152 млрд рублей, а за июнь и вовсе на 380 млрд рублей с начала квартала.
Однако если геополитическая пауза продлится, а ЦБ перейдет к плавному смягчению риторики, то к концу года иностранные инвесторы вновь должны заинтересоваться вложениями в российский госдолг, считают аналитики Росбанка.
Во-вторых, в преддверии встречи двух президентов индекс Московской биржи уже дважды обновлял исторический максимум и в среду достиг очередного — 2377 пунктов.
Все это говорит об ожиданиях инвесторами позитивных результатов встречи президентов России и США. Валерий Безуглов из ИК «Фридом Финанс» замечает, что такие компании, как «Полюс золото» и МТС, которые в числе первых претендентов на новые санкции со стороны США, продемонстрировали рост цен акций более чем на 10% за последние две недели. Это свидетельствует о том, что инвесторы не рассматривают негативный сценарий как приоритетный, считает Безуглов.
«Инвесторы, которые всегда очень чутко реагируют на малейшие политико-экономические изменения, рассчитывают, что российские ценные бумаги могут очень скоро вырасти в цене. У встречи президентов двух крупнейших стран сейчас позитивный фон. Многие вполне обоснованно рассчитывают, что встреча повлияет на рост торгово-экономического сотрудничества между Россией и США. Трамп сейчас благожелательно настроен к России, а Путин всегда настроен на конструктивный диалог с позиции взаимного уважения», — говорит первый вице-президент Российского клуба финансовых директоров Тамара Касьянова.
Также российским бумагам и бирже помогают высокие цены на нефть, спрос на который подогревается постоянными высказываниями экспертов о глобальной угрозе дефицита этого сырья, добавляет она.
Наконец, исторически сложилось, что встречи президентов РФ и США (а их было 12 за последние восемь лет) всегда приводили к росту притока средств, отмечает Роман Ткачук из «Альпари». Только единожды исторический фактор не сработал — 27 марта 2012 года после саммита по ядерной безопасности произошло, наоборот, существенное снижение средств, отмечает он.
«Итоги встречи и риторика заявлений президентов после встречи определят динамику нефти, рубля, а также российских облигаций и акций в среднесрочной перспективе. Санкции с России, безусловно, не снимут — этот процесс может растянуться на годы, но уже сам факт встречи — безусловный позитив, так как худой мир лучше доброй войны. Однако Дональд Трамп зарекомендовал себя как непредсказуемый политик, поэтому возможны различные сценарии. В случае негатива рубль и фондовые рынки может ждать заметная просадка», — предупреждает Ткачук.
Перелом позитивного тренда, конечно, всегда возможен в виде различных геополитических рисков, но именно сейчас такой риск минимален, считает все же Касьянова.
«На данный момент наиболее вероятный негативный сценарий — ситуация останется прежней, а в прежнем виде она достаточно позитивно выглядит для инвесторов», — говорит она.
Если первым лицам удастся достигнуть каких-либо положительных решений по Сирии и Украине, а также обсудить перспективы «Северного потока -2» в положительном ключе, то рост российского рынка акций продолжится во главе с ключевыми голубыми фишками, говорит Безуглов.
Другое дело, как долго продлится позитивный настрой? Нельзя исключать, что уже осенью маятник может качнуться в другую сторону из-за появления новых геополитических рисков или обострения старых. И тогда интерес инвесторов к российскому финансовому рынку снизится, говорит первый вице-президент Российского клуба финансовых директоров.
Иными словами, даже позитивное общение Путина и Трампа не гарантирует дальнейших негативных политических последствий. И если они произойдут, доля нерезидентов в ОФЗ снова начнет сокращаться, вернется отток зарубежной ликвидности с российского рынка, и рубль ждут непростые времена.
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