США пойдут на экстренные меры против ОПЕК и РФ

США изучают возможность использования своих нефтяных резервов — WSJ

Чиновники США и других западных стран изучают возможность внепланового использования запасов нефти, если наращивание добычи не предотвратит повышение цен, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на источники.

Ирана. Как сообщает газета, американская администрация может задействовать резервы в крупном объеме, в случае если стоимость нефти упадет на 10% по сравнению с сегодняшними показателями. Кроме того, подобные меры возможны, только если Саудовская Аравия Россия и другие крупные поставщики не смогут восполнить продукцию из Венесуэлы

Американские власти также обсуждали ограниченное "тестовое" использование запаса, чтобы проверить, выдержит ли система более крупные продажи сырья из запасов. Такие меры, пишет издание, послали бы сильный сигнал, что США готовы действовать в случае необходимости.

По словам собеседников издания, некоторые американские чиновники противятся идее использовать имеющиеся стратегические запасы. Однако источники утверждают, что директор Международного энергетического агентства Фатих Бироль около месяца назад на частном ужине заявил, что использование запаса остается вариантом на случай сокращения уровня добычи.

Газета отмечает, что подобные меры являются редкими и применяются в качестве "последнего средства".