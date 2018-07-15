Сможет ли Турция остановить девальвацию национальной валюты

ЕЦБ. Турецкая лира в июле обновила исторические минимумы. С начала года валюта подешевела на 19,23% по отношению к доллару, и на 18,2% — к евро. Ранее на динамике валюты сказывались высокая инфляция и ожидания президентских и парламентских выборов, прошедших 24 июня. Теперь, по мнению экспертов, обеспокоенность рынков вызывает монетарная политика властей. В то же время аналитики подчёркивают, что активы республики попали под давление всеобщей волны ухода инвесторов с развивающихся рынков на фоне ужесточения монетарной политики со стороны ФРС США

Национальная валюта Турции — лира — в июле обновила исторические минимумы. По данным Bloomberg, курс лиры по отношению к доллару достиг отметки в 0,21 пункта, по отношению к евро — 0,18 пунктов. С начала года валюта подешевела на 19,23% по отношению к доллару, и на 18,2% — к евро.

При этом доходность десятилетних государственных бумаг страны с начала года выросла до рекордного уровня — 18,85%. Ещё в мае этот показатель составлял 13,5%.

Отметим, ослабление турецкой валюты усилилось с начала этого года. По оценкам Bloomberg , в марте и апреле стоимость валюты по отношению к бивалютной корзине (доллар США и евро) упала на 10%. При этом динамика удешевления стала наиболее стремительной среди валют развивающихся рынков (на 11,4% к доллару и на 11,3% к евро).

Волатильность валютного рынка сопровождается растущей инфляцией в стране. Так, по данным Туркстата (Турецкого института статистики), в июне рост цен ускорился на 2,61%. В сравнении с июнем прошлого года стоимость товаров и услуг выросла на 15,4%. В целом, с начала года инфляция составила 9,71%.

Этот показатель превышает ожидания турецкого центробанка , который в апреле повысил прогноз по росту цен на 0,5% — до 8,4%. Предполагается, что в следующем году уровень инфляции составит 6,5%.

Сложившаяся ситуация привела к тому, что суверенный рейтинг Турции снизился. В марте кредитную оценку Турции понизило международное рейтинговое агентство Moody’s, в мае — S&P Global Ratings.

Борьба за руль

По мнению опрошенных RT экспертов, политический фактор по-прежнему оказывает наиболее сильное влияние на состояние турецкой экономики. Сейчас внимание рынков направлено на монетарную политику вновь избранного президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана . В частности, глава государства разошёлся с Центробанком страны во взглядах на ключевую ставку.

Виктор Надеин-Раевский. «Для того, чтобы остановить инфляцию и предотвратить обвал валюты, Центробанку необходимо повышать ключевую ставку. Однако переизбранный Эрдоган призвал регулятора к её снижению. Президент стремится снизить стоимость госзаймов для поддержки экономического роста. Он уверен, что бремя последствий на себя возьмут государственные и частные банки. Однако далеко не все турецкие экономисты и политики уверены в эффективности экономического курса, предложенного лидером», — прокомментировал RT старший научный сотрудник ИМЭМО РАН

Настороженность рынка также вызвали изменения в конституцию Турции, вступившие в силу после выборов 24 июня, отметил эксперт. Страна перешла от парламентской к президентской системе правления.

«Эрдоган не упустил возможность укрепить вертикаль власти и назначил своего зятя Берата Албайрака министром финансов. Также он подписал указ, в котором закрепил за собой полномочия по назначению руководства республиканского центробанка. Западные экономисты обеспокоены по поводу независимости турецкого регулятора. Следующее заседание центрального банка Турции, которое назначено на 24 июля, покажет, какой вектор будет задан экономике страны», — пояснил Надеин-Раевский.

«Идеальный шторм»

Тем не менее, некоторые экономисты выступают за более жёсткий курс турецкого центробанка. Если политики ответят слишком мягкими мерами, новый срок полномочий президента Реджепа Эрдогана может ознаменоваться финансовым кризисом, цитирует Bloomberg аналитика Medley Global Найджела Ренделла

Опасения аналитиков связаны с дефицитом счёта текущих операций в Турции. В 2017 году его значение составило 5,5% от ВВП и стало крупнейшим среди экономик развивающихся стран. Такие данные приводит МВФ. Ожидается, что в 2018 году показатель останется вблизи данного уровня и составит 5,4%.

На фоне высокой инфляции и стремительной девальвации лиры инвесторы продают как валюту, так и облигации и акции компаний, прокомментировал RT аналитик ГК «Финам» Сергей Дроздов . К тому же, по его словам, активы республики попали под давление всеобщей волны ухода инвесторов с развивающихся рынков на фоне ужесточения монетарной политики со стороны ФРС США и ЕЦБ. Так, ФРС уже повысила ставку в июне до максимума 2008 года — в диапазоне 1,75—2% годовых.

«Два самых крупных мировых регулятора продолжают откачку ликвидности с глобальных рынков. Таким образом, на валютных и долговых площадках Турции сложились условия для «идеального шторма», чем сразу же воспользовались крупные иностранные фонды, под спекулятивные атаки которых попала лира и десятилетние государственные бумаги страны. Безусловно, чтобы остановить падение национальной валюты в текущей ситуации, Центробанку Турции придется повысить ставку», — рассказал RT Сергей Дроздов.