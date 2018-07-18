В Брюсселе признали трудности при сохранении «ядерной сделки» с Ираном

Впрочем, в публичном пространстве, руководство Евросоюза демонстрирует готовность сопротивляться диктату Белого дома. В понедельник 16 июля министры иностранных дел ЕС не стали возражать против внесения поправок в так называемый «блокирующий закон» — этот документ запрещает европейским компаниям выполнять введенные американской стороной против Ирана ограничительные меры и позволяет не признавать экстерриториальные судебные решения по этому поводу. Теперь обсуждать этот вопрос предстоит Европарламенту Еврокомиссии . Свой вердикт им предстоит вынести до 6 августа, когда вступит в силу первая «очередь» ограничительных мер Вашингтона. Но очевидно, что принятие поправок, формально защищающих экономические отношения Тегерана с Евросоюзом, не гарантируют европейскому бизнесу безопасность ни перед американским правосудием, ни перед американскими санкциями.

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что в принципе США в некоторых случаях услышат страны, которые не успеют отказаться от иранской нефти до вступления всех американских санкций в силу (это произойдет 4 ноября — от ред). Таким образом, глава ведомства скорректировал свою позицию: ранее Мнучин обещал вводить санкции против любого покупателя иранской нефти. «Мы хотим сократить импорт нефти из Ирана до нуля, но в некоторых случаях, когда люди не могут это сделать за один день, мы рассмотрим исключения», — объяснил руководитель американского Минфина подходы Белого дома. Причины внезапной уступчивости Мнучина лежат на поверхности — власти Индии Турции уже объявили, что не готовы в одночасье отказаться от иранской нефти. Не определился по этому вопросу Китай , который входит в число крупнейших покупателей иранского «черного золота». Однако, для торговых партнеров Ирана на территории Евросоюза, похоже, отсрочек и послаблений не будет.

По сведениям газеты Financial Times еще в прошлом месяце Германия, Франция и Британия закинули в Вашингтон «удочки», попросив исключить из американских санкций финансы, энергетику и здравоохранение. Но получили вежливый однозначный отказ. Госсекретарь и министр финансов США довели до сведения «челобитчиков», что Белый дом создает «беспрецедентное финансовое давление» на Иран. И оно продолжится до тех пор, пока в этой стране не произойдет, с американской точки зрения, «ощутимый, наглядный и устойчивый сдвиг в политике».

Какие выводы из этой отповеди сделал Евросоюз сказать сложно. Но если прежде, еврочиновники демонстрировали убежденность в том, что выход США из Совместного всеобъемлющего плана действий не приведет к развалу соглашения, то теперь эта уверенность постепенно сходит на «нет». И уже глава европейской дипломатии Федерика Могерини отказывается давать гарантии тому, что «ядерную сделку» с Тегераном удастся сохранить: «Я могу сказать, это сложная задача, потому что удельный вес США в мировой экономике, очевидно, значимый». Словно прежде она об этом не подозревала…

Тем не менее, Могерини утверждает, что «делает и будет делать все возможное, чтобы не допустить развала сделки, потому что последствия этого будут катастрофичными для всех».

Самоуверенность еврочиновников серьезно пошатнулась после того, как президент США ввел ограничительные меры против ряда европейских товаров, пригрозив продолжить эту практику в отношении значимых для европейцев отраслей. А в интервью CBS назвал Евросоюз торговым соперником Америки, добавив, что страны НАТО «не платят по счетам». На фоне этих глобальных, по европейским меркам, потрясений Брюссель оказался перед выбором: продолжить «антиамериканскую», с точки зрения Вашингтона, политику в отношении Ирана, или, напротив, использовать «иранское досье» для тактического сближения с американской администрацией.