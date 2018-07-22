Почему нефтяники США против новых антироссийских санкций?

Нефтяники США беспокоятся по поводу новых санкций против России. Об этом сообщило Reuters со ссылкой на источники.
По данным агентства, ряд компаний пытаются пролоббировать отказ от законопроекта, который предусматривает введение новых секторальных санкций из-за предполагаемого вмешательства России в американские выборы. Текст законопроекта разработали еще в начале года сенаторы-демократы Крис Ван Холлен и Марко Рубио.
И демократы, и республиканцы назвали слабой позицию Дональда Трампа, касающуюся предполагаемого вмешательства России в выборы 2016 года, во время его встречи в Хельсинки с Владимиром Путиным. Поэтому, вероятно, работа над принятием законопроекта активизируется. Накладывается на это и внутриполитическая борьба — предстоящие промежуточные выборы, напоминает директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта Юрий Рогулёв:
Юрий Рогулёв, директор Фонда изучения США имени Франклина Рузвельта в МГУ: «Ведь это выборы в конгресс, не нужно забывать, там избирается лишь часть законодателей. Тем более что расследование все еще продолжается, никто не поставил точку, и комиссия Мюллера продолжает работу. Поэтому я не думаю, что это уже завершенная кампания. Предыдущие санкции имели секторальный характер. В этот сектор попадала нефтегазовая промышленность. Если говорить об американских компаниях, они рассчитывали на участие не только в разработке, но и в добыче. Сейчас они этой перспективы лишены».
Одним из признаков того, что нефтяные компании не хотят принятия новых санкций, по мнению собеседников Reuters, стало то, что по поводу законопроекта выразила беспокойство Российско-американская торгово-промышленная палата. Агентство отмечает, что в нее входят Shell, ExxonMobil и Chevron.
Однако не очень понятно, почему западные компании могла бы сейчас сильно волновать перспектива введения новых санкций против России — все их основные проекты давно заморожены. Единственное предположение — что они ожидают нового значительного роста цен на нефть, считает главный инвестиционный стратег финансовой группы «БКС» Максим Шеин:
Максим Шеин, главный инвестиционный стратег финансовой группы «БКС»: «У всех этих компаний есть свои особенности ведения бизнеса в России. Например, Shell не идет ни на какие совместные предприятия, у BP взаимодействие с »Роснефтью», она владеет акциями. Но все равно участие иностранных компаний очень сильно лимитировано. Они очень осторожны и избирательны в том, как работать, где и какие производить закупки, какого оборудования. На самом деле, с точки зрения какого-то большого будущего все крупномасштабные проекты до тех пор, пока мировые цены на нефть не будут выше 100 долларов, вряд ли будут интересны. Если они полагают, что нефть будет на таких уровнях, то это интересный момент».
Один из авторов законопроекта сенатор Ван Холлен заявил агентству, что с ним лоббисты напрямую не связывались, но он понимает «разумные опасения» нефтяной индустрии и считает, что их необходимо учитывать. В то же время Ван Холлен подчеркнул, что законопроект должен быть достаточно жестким, чтобы препятствовать планам Москвы вмешиваться в выборы. Россия свое вмешательство в избирательный процесс в США категорически отрицает.