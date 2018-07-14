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Помпео прокомментировал ход переговоров по NAFTA
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Помпео прокомментировал ход переговоров по NAFTA 

RT на русском 39 минут назад
Фото: Reuters
Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что в переговорах о пересмотре условий cоглашения о Cевероамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) достигнут значительный прогресс.
Об этом сообщает канал Televisa.
«В этом отношении был достигнут значительный прогресс, и во время моих встреч с президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето, а также с избранным президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором», — отметил Помпео.
Он добавил, что президенты дали ясно понять, что их приоритетной задачей является решение оставшихся вопросов и заключение обновлённого соглашения NAFTA.
В случае успешного пересмотра соглашения «будут созданы условия для экономического роста» США и Мексики, подчеркнул госсекретарь.
Ранее премьер-министр Канады Джастин Трюдо и президент Мексики Энрике Пенья Ньето в ходе телефонного разговора выразили обеспокоенность возможностью введения США пошлин на импорт автомобилей.
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