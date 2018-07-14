Помпео прокомментировал ход переговоров по NAFTA

Госсекретарь США Майк Помпео рассказал, что в переговорах о пересмотре условий cоглашения о Cевероамериканской зоне свободной торговли (NAFTA) достигнут значительный прогресс.

Об этом сообщает канал Televisa.

«В этом отношении был достигнут значительный прогресс, и во время моих встреч с президентом Мексики Энрике Пеньей Ньето, а также с избранным президентом Андресом Мануэлем Лопесом Обрадором», — отметил Помпео.

Он добавил, что президенты дали ясно понять, что их приоритетной задачей является решение оставшихся вопросов и заключение обновлённого соглашения NAFTA.

В случае успешного пересмотра соглашения «будут созданы условия для экономического роста» США и Мексики, подчеркнул госсекретарь.