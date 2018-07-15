Турецкая лира обновила исторический минимум

МОСКВА , 15 июл — ПРАЙМ. Турецкая лира в июле обновила новые исторические минимумы.

Как отмечает Блумберг , курс этой валюты по отношению к доллару опустился до 0,21 пункта, а к евро — до 0,18. Всего с начала 2018 года лира обвалилась на 19,23% к доллару и на 18,2% — к евро.

Примечательно, что доходность 10-летних госбумаг Турции увеличилась до 18,85%, данный показатель является рекордным.

Аналитики агентства подчеркивают, что ослабление валюты с начала года лишь усилилось. Ожидаемый уровень инфляции-2018 — 6,5%.