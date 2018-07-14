Дедолларизация уводит Россию от Запада к Востоку

Дедолларизация российской экономики вполне оправдана, так как центр внешнеторговой активности РФ сдвигается с запада на восток, и расчеты по ряду товаров возможно производить в рублях и валюте страны-партнера. Об этом ФБА «Экономика сегодня» рассказал главный экономист Института фондового рынка и управления Михаил Беляев

Андрей Костин. России нужно двигаться в сторону дедолларизации экономики. Об этом заявил глава банка ВТБ

"E населения с начала года стал меньше сдвиг в сторону долларовых депозитов и кредитов относительно рублёвых. Нам кажется, это важный элемент дальнейшей дедолларизации финансовой сферы нашей страны", — сказал Костин на встрече с президентом Владимиром Путиным

По словам главы ВТБ, банком подготовлен пакет предложений, направленных на дальнейшее расширение использования рубля в международных расчётах — «для того чтобы развивать российский рынок по размещению еврооблигаций, акций и созданию других деривативных инструментов, которые сегодня только на Западе используются».

"Нам нужно создавать, я думаю, свои инструменты. Это нам даст дополнительно и защиту нашего финансового сектора от внешних факторов, и вообще даст новый импульс для развития финансового сектора. Поэтому я бы хотел, чтобы это предложение, если можно, вы поручили рассмотреть и соответствующим структурам, правительству, Центральному банку и по возможности поддержать курс на дальнейшую дедолларизацию и деофшоризацию нашей экономики", — обратился к президенту Андрей Костин.

Складывающаяся в мире экономическая обстановка ведет к тому, что производство начинает переносить акцент с глобализации на внутренние ресурсы, не отменяя при этом самой глобализации, говорит Михаил Беляев. Кроме того, в отношении доллара сегодня присутствует определенный скепсис — в силу того, что, как считается, США утрачивают свои лидерские позиции.

"Так что доля правды тут есть, тем более что мы постепенно поворачиваемся на восток — речь идет в основном о намерениях активизировать взаиморасчеты в рублях, юанях и рупиях с Китаем и Индией. Соответственно, технически легко уйти от долпара в какой-то части — по тем товарам, по которым не требуются традиционные расчеты в долларах. Вопрос в том, чтобы эти взаимные потоки валют, в которых будут идти расчеты, были взаимно сбалансированы — чтобы у нас не скапливалось избытков тех же рупий, а у индусов — избытка рублей", — сказал эксперт ФБА «Экономика сегодня».

Экономика и политика

На сто процентов расчетов в рублях быть сейчас не может, но шаги в этом направлении делать надо, уверен Беляев.

"Ситуация меняется, центр нашей активности смещается в Азию, и мы, понимая, что именно там будет реализовываться значительная часть нашего торгового оборота, должны думать о том, что расчеты были в валютах наших партнеров и нашем рубле", — пояснил эксперт, подчеркнув, что уход от доллара — «это для нас и экономически обусловлено, да и политически тоже».

Последние три года россияне держали на долларовых депозитов более $90 млрд Но весной этого года эти цифры начали меняться в сторону понижения. Например, по данным за май на депозитах было $87 млрд — это почти на $6 млрд меньше по сравнению с декабрем 2017 года.