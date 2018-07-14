Прогноз: рублю грозит «новостная» волатильность

Москва , 14 июля — «Вести. Экономика» На фоне обострившихся рисков торговых войн и осевших цен на нефть рубль поддержит налоговый период, а также ОФЗ, интерес к которым усиливается в преддверие встречи президентов РФ и США . При этом из-за растущей информационной напряженности ожидается «новостная» волатильность.

Сиюминутная разрядка Не смотря на падение нефтяных цен, в минувший вторник заходивших выше $79, российская валюта пока сохраняет позитивный настрой, в том числе за счет ожидаемого позитива от саммита президентов РФ и США в Хельсинки 16 июля. В результате в пятницу к 15:20 мск на Московской бирже рубль в паре с долларом расчетами «завтра» регистрировался на отметке 62,27 при фьючерсах на нефть Brent в $74,75 за баррель, тогда как неделей ранее он демонстрировал показатель в 63,065 руб. /$ при цене Brent в $76,61 за баррель.

И в ближайшее время, не исключила аналитик ИК «Фридом Финанс» Анастасия Соснова , валютная пара может еще раз протестировать вниз уровень 62 руб. /$. При этом среднесрочные прогнозы остаются более осторожными. «Полностью игнорировать факт ускорения нормализации денежно-кредитной политики ФРС США , которая вымывает средства с развивающихся рынков, не представляется возможным. Ожидаю на следующей неделе диапазона в рамках 61-63 руб. /$», — сообщила Соснова.

На фоне напряженного информационного фона, отметил финансовый аналитик «БКС Премьер» Александр Тараскин , также может заметно усилиться волатильность на рынке. Как предполагается, рубль на будущей неделе удержится в пределах боковика 61,5-64,5 руб. /$. Причем главными факторами влияния останутся геополитика и цены на нефть. Динамика Brent в последние два дня отражает глубину опасений по поводу того, что глобальная торговая война, ударив по мировой экономике, негативно отразится и на нефтяном спросе. Более фундаментальным фактором, оказавшим давление на котировки, стала информация о возобновлении добычи и экспорта нефти с терминалов на востоке Ливии после их недавней блокировки — то есть, на рынок возвращаются примерно 0,5 млн баррелей в сутки.

Хотя в текущем снижении стоимости нефти, констатировал Тараскин, также велика эмоциональная составляющая. При том, например, что до введения США крупнейшего пакета пошлин еще есть пара месяцев, в течение которых вполне может быть достигнут компромисс. И очевидно, с учетом высокой неопределенности, нефтяные котировки продолжат очень чутко реагировать на новостной фон, подчеркнул эксперт.

Комментируя предположения ряда аналитиков о том, что обусловленное чрезмерной эмоциональностью падение нефтяных цен вскоре может смениться их возвращением к уровню $77 за баррель, Анастасия Соснова ответила, что пока много факторов играет против этого. Например, ОПЕК+ планирует продолжить наращивание добычи, также рассматривается вопрос о смягчении эмбарго Ирана и в конце концов, давит неопределенность с торговыми ограничениями, констатировала аналитик.

Пока, уточнил главный аналитик компании «Алор Брокер» Алексей Антонов , геополитические риски удерживают нефть от падения. Но первые сигналы, свидетельствующие о прекращении роста, уже очевидны. Доллар на глобальных рынках, несмотря на ястребиную риторику от ФРС, пока не может преодолеть отметку 95 п., на фоне падения практически всех сырьевых валют. И тут фактор торговых войн между США и Китаем играет ключевую роль — продолжение эскалации конфликта приведет к еще большему бегству от риска. Так что поводов для оптимизма по рублю нет. На таком фоне ожидается сохранение диапазона в 64-61 руб. /$, рассказал Антонов.

Тактическая разнарядка Еще одним фактором давления на рубль в условиях пониженной летней ликвидности, оговорил Александр Тараскин, являются покупки валюты Минфином РФ . Однако, по его определению, текущие объемы покупок не позволяют данному фактору быть определяющим. Тогда как стартующий с понедельника налоговый период традиционно будет поддерживать рубль (пик выплат придется на 25-27 июля). В подобных неоднозначных обстоятельствах, отмечали аналитики, поддержку национальной валюте оказал рынок ОФЗ. Так, в среду Минфин разместил на аукционах ОФЗ на 40 млрд руб. с превышением спроса над предложением в 2,8 раза.

Действительно, подтвердила Анастасия Соснова, Минфину на уходящей неделе удалось полностью разместить два выпуска ОФЗ на сумму 40 млрд руб., чего не случалось с момента расширения пакета антироссийских санкций. По ее словам, восстановление спроса на ОФЗ обусловлено ожиданиями потепления американо-российских отношений, в связи с приближением дня встречи глав России и США. С первых чисел июля, конкретизировал Александр Тараскин, на рынок ОФЗ и рынок акций шли уверенные потоки иностранного капитала. Индекс RGBI последние дни уверенно растет, несмотря на общее бегство от риска в мире. Чистые совокупные притоки в российские активы со стороны фондов акций и облигаций на минувшей неделе составили $130 млн Интерес к отечественным активам усиливает также предстоящая в понедельник встреча Владимира Путина Дональда Трампа . «Сейчас это, бесспорно, оказывает рублю поддержку, но если ставка инвесторов на позитив от саммита РФ-США не оправдает себя, потоки фондов могут развернуться и лишить нашу валюту серьезной поддержки», — сформулировал финансовый аналитик «БКС Премьер».

Развивая тему внешних рисков, он также указал, что опасения, связанные с обострением торговых войн, послужили главным отрицательным фактором для развивающихся рынков и их валют в первом полугодии. Агрессивный протекционизм США вынуждает инвесторов с осторожностью подходить к развивающимся рынкам. В этой ситуации экспорт в юанях из Китая в США в июне вырос всего на 3,8% в годовом выражении, это почти на четверть (23,8%) ниже показателей 2017 г. Если протекционистская война продолжится, в определённый момент китайская экономика рискует перейти к неконтролируемому охлаждению, что с большой вероятностью может послужить началом глубокого и продолжительного финансового кризиса. И здесь в качестве оборонительной меры Пекин также может использовать мягкую девальвацию юаня, например, приостановив его поддержку.

Примечательно, что и в кулуарах Европейского центрального банка (ЕЦБ), по данным европейских СМИ, тоже обсуждалась возможность искусственной девальвации евро в ответ на протекционизм США. «Впрочем, на мой взгляд, торговые войны не перерастут в валютные, поскольку в современных экономических условиях инициаторы конкурентной девальвации могут с большой вероятностью столкнуться с эффектом бумеранга», — определил эксперт. Напомним, в четверг Еврокомиссия , сославшись на усиление напряженности в торговых отношениях с США и повышение цен на нефть, понизила прогноз роста экономики еврозоны до 2,1%, против 2,3% из майского прогноза. При этом прогноз роста ВВП в ведущей стране ЕС — в Германии — был снижен до 1,9% в этом и следующем году, тогда как ранее ожидались, соответственно, 2,3% и 2,1%. Общую тревожность еще более усилил опубликованный во вторник Вашингтоном перечень порядка 6000 наименований китайских товаров, общей стоимостью $200 млрд На них уже в сентябре грозят ввести дополнительные 10-процентные тарифы, в случае, если Пекин не воспримет призывы американской стороны к «честной торговле» и не прекратит реагировать введением собственных сборов — в ответ на аналогичные пошлины США.

Тем не менее, пока эксперты все же допускают, что торговые претензии, которые активно выдвигает американский лидер, являются частью тактического приема, ориентированного на получение встречных уступок.

Стратегическая подзарядка Обострение торговой войны, определила, в этой связи, Анастасия Соснова, может привести к нестабильности финансовых рынков и потере экономической активности, с последующим замедлением мирового экономического роста. Причем избежать его последствий, мало кому удастся, поскольку мировая торговля построена таким образом, что практически все страны мира в той или иной степени зависят друг от друга. В первую очередь это касается крупнейших мировых экономик, включая США, Китай, ЕС. А поскольку дальнейшая эскалация событий никому не принесет выгоды, участники рынков в большей степени рассчитывают на переговоры. По последней информации, китайские и американские чиновники уже ищут пути к возобновлению диалога по торговле, резюмировала аналитик ИК «Фридом Финанс».

Что же касается встречи президентов РФ и США в Хельсинки, добавила она, то ее исход предугадать сложно, так как поведение США в последнее время становится все более непредсказуемым. Хотя позитивный сигнал участники рынков видят в том, что американская сторона сама пожелала пойти на диалог.

Очевидно, в нулевом результате широко анонсированной встречи оба лидера одинаково не заинтересованы, в свою очередь, предположил Александр Тараскин. И хотя, по его мнению, значительных прорывов от саммита никто не ждет, небольшие подвижки в переговорах помогут сохранить спрос на рублевые активы.

Между тем, Дональд Трамп, который в предвыборной кампании обещал, в первую очередь, сосредоточиться на внутренней проблематике, все активнее ведет себя на внешнеполитической сцене, похоже, входя во вкус. Вот и в ходе своего европейского турне (проходящего в эти дни), хозяин Белого дома не только неоднократно высказывался против проекта «Северный поток-2», грозящего воспрепятствовать «честной» продаже европейцам более дорогого американского СПГ — в обмен на военную поддержку со стороны США, но и выступил с осуждением «плохого» варианта «мягкого Brexit», который британский премьер Тереза Мэй , вопреки его рекомендациям, согласовала с Брюсселем , опять же, ведущим «нечестную» торговлю с США.

В Соединенных Штатах, пояснил заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ им. М. В. Ломоносова Андрей Сидоров , традиционно не разделяют внешнюю и внутреннюю политику, тем более, что американская экономика тесно завязана на глобальных процессах. И Дональд Трамп вполне последовательно продвигает повсеместно интересы американских производителей. Хотя, если, к примеру, он спросит у своего российского коллеги, почему американские компании не допускают к разработке арктического шельфа, то выяснится, что Москва их, как раз, приглашала, но подобное сотрудничество было запрещено санкциями США против РФ

Разумеется, добавил Сидоров, тот факт, что до сих пор у двух лидеры, возглавляющих мощнейшие военные державы, не было возможности для полноценного общения, нельзя считать нормальным. И с этой точки зрения, само проведение их встречи уже можно признать большим успехом. И хотя, наверное, по ее итогам не следует ожидать неких прорывных решений по Сирии или Украине , но, очевидно, можно рассчитывать на то, что при обсуждении проблематики стратегической стабильности президенты также обсудят ситуацию по конкретным соглашениям и условятся продолжить работу в данном направлении, в том числе и по правительственной линии. «И если по завершению встречи они выйдут и объявят, мол, ребята, войны не будет, в мире, конечно, это воспримут как позитивный сигнал», — заключил заведующий кафедрой международных организаций и мировых политических процессов МГУ.

Наталья Приходко