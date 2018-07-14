Увеличение процентной ставки будет постепенным — ФРС США

Вашингтон, 14 июля / Синьхуа / — Совет управляющих Федеральной резервной системы /ФРС/ США решил продолжать постепенно увеличивать процентную ставку на фоне стабильного роста экономики и повышения уровня инфляции. Об этом сообщается в полугодовом отчете о денежно-кредитной политике, представленном ФРС Конгрессу в пятницу.

Согласно отчету, в первые шесть месяцев этого года экономика США росла стабильными темпами, уровень занятости оставался высоким, повышалась инфляция. Под влиянием резкого роста стоимости энергоносителей в мае рост цен был немного выше двухпроцентной целевой отметки, намеченной ФРС. По мнению Федрезерва, экономический климат США требует от ФРС отказаться от дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, поэтому в первой половине 2018 года регулятор увеличивал процентную ставку 2 раза.

В отчете говорится о намерении ФРС оценить ряд факторов для выбора времени и степени повышения процентной ставки; среди них рынок труда, инфляционные показатели и ожидания, конъюнктура на финансовом рынке и тенденции мировой экономики. По опубликованному ФРС в июне прогнозу, во второй половине 2018 года будет еще два увеличения процентной ставки.

Председатель Совета управляющих Федрезерва Джером Пауэлл будет присутствовать на слушаниях в Конгрессе США 17 и 18 июля, где ответит на вопросы законодателей о денежно-кредитной политике ФРС.

Дж. Пауэлл недавно заявил, что ФРС должна лучше контролировать темпы повышения процентной ставки. Если долго удерживать ее на низком уровне, экономика США будет подвергнута риску слишком высокой инфляции, «мыльных пузырей» в активах и на рынке недвижимости. А чересчур быстрое увеличение ставки может принести экономический спад или невозможность достичь двухпроцентного уровня роста цен. —0—