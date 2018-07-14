Ещё
Увеличение процентной ставки будет постепенным — ФРС США
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё
Перед трибуной Макрона произошел инцидент
Перед трибуной Макрона произошел инцидент

Увеличение процентной ставки будет постепенным — ФРС США 

ИА Синьхуа 1 час назад
Вашингтон, 14 июля /Синьхуа/ — Совет управляющих Федеральной резервной системы /ФРС/ США решил продолжать постепенно увеличивать процентную ставку на фоне стабильного роста экономики и повышения уровня инфляции. Об этом сообщается в полугодовом отчете о денежно-кредитной политике, представленном ФРС Конгрессу в пятницу.
Согласно отчету, в первые шесть месяцев этого года экономика США росла стабильными темпами, уровень занятости оставался высоким, повышалась инфляция. Под влиянием резкого роста стоимости энергоносителей в мае рост цен был немного выше двухпроцентной целевой отметки, намеченной ФРС. По мнению Федрезерва, экономический климат США требует от ФРС отказаться от дальнейшего смягчения денежно-кредитной политики, поэтому в первой половине 2018 года регулятор увеличивал процентную ставку 2 раза.
В отчете говорится о намерении ФРС оценить ряд факторов для выбора времени и степени повышения процентной ставки; среди них рынок труда, инфляционные показатели и ожидания, конъюнктура на финансовом рынке и тенденции мировой экономики. По опубликованному ФРС в июне прогнозу, во второй половине 2018 года будет еще два увеличения процентной ставки.
Председатель Совета управляющих Федрезерва Джером Пауэлл будет присутствовать на слушаниях в Конгрессе США 17 и 18 июля, где ответит на вопросы законодателей о денежно-кредитной политике ФРС.
Дж. Пауэлл недавно заявил, что ФРС должна лучше контролировать темпы повышения процентной ставки. Если долго удерживать ее на низком уровне, экономика США будет подвергнута риску слишком высокой инфляции, «мыльных пузырей» в активах и на рынке недвижимости. А чересчур быстрое увеличение ставки может принести экономический спад или невозможность достичь двухпроцентного уровня роста цен. —0—
ИА Синьхуа: последние новости
МИД КНР прокомментировал опубликованный США список подпадающих под новые пошлины товаров из Китая на сумму 200 млрд долл. Китай улучшит управление государственным финансовым капиталом Французское правительство приложит усилия по превращению Парижа в финансовый центр Европы
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российскую актрису увезли с ожогами половины тела71
Сеул выразил протест Москве180
«Чудовищная мощь»: в США испытали российскую пулю43
Стриженову матом гонят с Первого канала301
Перед трибуной Макрона произошел инцидент
Видео
00:42
Перед трибуной Макрона произошел инцидент
В мире
01:03
Часть Крыма осталась без света из-за «Холодильника»
Происшествия
00:46
Волочковой бросили вызов
Шоу-бизнес
00:46
Раскрыты детали предстоящей встречи Путина и Трампа
Политика
04:37
Охране Трампа и Путина позавидует Джеймс Бонд
В мире
00:59
Королеву красоты засняли с Тарасовым
Шоу-бизнес
01:00
Украинские танки вместо Конго отправятся в Донбасс
Армия Украина
02:28
В Сети высмеяли «выступление» Порошенко
В мире Украина
00:12
Полицейские ворвались в «Башню Трампа»
В мире
00:37
Сеул выразил протест Москве
Политика Армия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение