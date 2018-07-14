В Башкирии инфляция в июне составила 0,5%

Как сообщает Башстат, по этому показателю республика приравнялась к общероссийскому. За период с начала года инфляция в республике составила 1,7%, в РФ — 2,1%. В годовом исчислении (июнь текущего года к июню прошлого) — 1,1% и 2,3% соответственно.

— По итогам первого полугодия 2018 года в республике сохранилось отставание уровня инфляции от аналогичного показателя 2017 года, обусловленное замедлением темпов роста цен на продовольственные товары. Прирост цен на услуги и непродовольственные товары превысил данные 2017 года, — говорится в заявлении.

Дорогие читатели! Приглашаем Вас присоединиться к обсуждению новости в наших группах в социальных сетях — ВК и Facebook