В Башкирии инфляция в июне составила 0,5% 

Как сообщает Башстат, по этому показателю республика приравнялась к общероссийскому. За период с начала года инфляция в республике составила 1,7%, в РФ — 2,1%. В годовом исчислении (июнь текущего года к июню прошлого) — 1,1% и 2,3% соответственно.
— По итогам первого полугодия 2018 года в республике сохранилось отставание уровня инфляции от аналогичного показателя 2017 года, обусловленное замедлением темпов роста цен на продовольственные товары. Прирост цен на услуги и непродовольственные товары превысил данные 2017 года, — говорится в заявлении.
Для сравнения, в Нижегородской области инфляция с начала года составила 2,9%, в Татарстане — 1,6%, а в Мордовии — 1,4%.
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