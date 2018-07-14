ВТО провела 7-е заседание по оценке китайской торговой политики

Женева, 14 июля / Синьхуа / — В пятницу в Женеве ВТО завершила 7-е заседание по оценке китайской торговой политики.

В нем участвовал заместитель министра коммерции Китая , заместитель постоянного представителя Китая на переговорах по международной торговле Ван Шовэнь. После заседания он заявил журналистам, что члены ВТО полностью одобрили экономическое развитие Китая в течение последних двух лет и его торговую политику, указали на то, что Китай, не прекращая продвигать политику реформ и открытости, добросовестно выполнил обязанности в организации, а также предоставил шансы развития и принес пользу другим ее членам.

По словам Ван Шовэня, участники заседания высоко оценили вклад Китая в развитие системы многосторонней торговли и выразили стране благодарность за поддержку развивающихся стран и наименее развитых государств.

Китайский представитель также дал понять, что в процессе оценки некоторые члены выдвинули свои замечания и предложения касательно торговой политики Китая. В связи с ними китайская делегация направляет усилия для укрепления взаимодоверия и устранения расхождений и сомнений, надеясь, что данные усилия будут содействовать пониманию политики и деятельности Китая. Вместе с тем, сообщил Ван Шовэнь, китайские делегаты должным образом отреагировали на отдельные беспочвенные обвинения.

Постоянный представитель Бенина при ВТО Элуа Лауру, председательствовавший на заседании, в своем итоговом выступлении отметил огромный вклад Китая в глобальный рост в последние годы и «активную роль Китая в ВТО», а также шаги, предпринятые Пекином для содействие реформам, расширения доступности рынка и инвестиционных возможностей, создания удобных условий для торговли и капиталовложений.

Начальник департамента по делам ВТО при министерстве коммерции Китая Хун Сяодун сообщил журналистам, что на заседании Ван Шовэнь выступил в защиту основополагающих принципов и ключевых ценностей ВТО, против политики запугивания, протекционизма и унилатерализма. «Китайский голос получил одобрение и поддержку со стороны многих членов», — заявил Хун Сяодун.

Напомним, рассмотрение торговой политики — одна из трех основных функций ВТО. По правилам организации, все члены должны проходить эту процедуру. —0—