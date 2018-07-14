Пять лучших вариантов вложения денег для защиты от кризисов

По их мнению, в случае кризисных тенденций от валют развивающихся стран, напротив, лучше избавляться. По подсчетам JPMorgan Chase, такие валюты чувствительны к негативу и обесцениваются в среднем на 17 процентов за два года с начала кризиса.

При этом аналитики оговариваются, что сейчас разговоры о спаде в мировой экономике преждевременны, но на фоне разгорающихся торговых войн нужно разумно рассматривать стратегии управления финансам на случай непредвиденных обстоятельств. "Российская газета" подобрала пять активов, которые позволят чувствовать себя в безопасности в случае глобального кризиса.

Британский фунт

По сути, это продолжение совета от JPMorgan Chase. Фунт принадлежит к первому классу активов для страховки от финансового кризиса, говорит аналитик "Открытие Брокер" Тимур Нигматуллин . По его словам, британский фунт вместе с японскими иенами может стать хорошим средством диверсификации долларового портфеля. То же справедливо для коротких облигаций (три месяца), номинированных в британском фунте.

Золото

Чистый защитный актив, самая традиционная «тихая гавань» для инвесторов. Поэтому обычно заметный рост цен на золото происходит в шоковые моменты для рынка. Так, например, было во время мирового экономического кризиса в 2008 году. Отсюда прослеживается и корреляция между драгметаллом и долларом США. Чаще всего, когда один из этих активов дорожает, другой дешевеет.

Но в случае с золотом и другими драгметаллами нет полной гарантии роста цены в случае рецессии, уточняет аналитик УК «Альфа-Капитал» Артем Копылов . «Их преимущество в том, что они могут не падать в цене вместе с остальным рынком», — говорит он.

Государственные облигации

Еще одна традиционная «тихая гавань». В первую очередь, когда говорят о защите активов, то речь идет о коротких суверенных облигациях в твердых валютах. Однако они не обязательно должны быть казначейскими. Подойдут даже еврооблигации развивающихся стран с хорошими кредитными метриками, говорит Копылов.

"Кстати, Россия отлично удовлетворяет этому критерию. Они могут снижаться в цене, но короткий срок до погашения — залог возврата средств и получения купонного дохода. Но здесь важно следить за кредитными рисками", — добавляет аналитик.

В линейке российских гособлигаций есть бумаги, которые привязаны к инфляции, говорит финансовый аналитик «БКС Премьер» Александр Бахтин . Это отличный пример того, как можно снизить свои финансовые риски — любые катаклизмы приводят к росту цен, что повысит доходность таких бумаг, считает он.

Акции инфраструктурных компаний и компаний потребительского сегмента

Потребление товаров первой необходимости остается устойчивым при любой экономической ситуации, отмечает Бахтин. Меняются только предпочтения потребителей.

Логично, что в кризис будет расти сегмент дешевой еды, говорит аналитик. Поэтому акции потребительских компаний, связанных с производством и продажей товаров первой необходимости, можно включать в защитный портфель.

Одновременно на ожиданиях кризиса не стоит покупать бумаги компаний малой капитализации, советует Бахтин. Их поведение намного менее прогнозируемо, чем у крупного устойчивого бизнеса. Если инвестиционный горизонт длинный, то можно взять даже акции компаний, выплачивающих высокие дивиденды из котрцикличных секторов, считает Копылов.

"Обычно это касается западного рынка и относится, например, к инфраструктурным компаниям, чьи доходы мало зависят от стадии делового цикла. Они, конечно, могут снижаться в цене, но эти позиции будет комфортнее удерживать благодаря дивидендным платежам", — говорит аналитик.

Готовые инвестиционные продукты

Готовые инвестиционные решения позволяют изначально учесть возможность негативного сценария и ограничить свой риск, отмечает Бахтин.

"Например, они дают возможность поучаствовать в росте определенных акций, при этом полностью защитить себя от их падений. Здесь вариаций даже на нашем локальном рынке огромное количество", — отмечает он.

Сейчас самый распространенный вид такого готового решения — индивидуальный инвестиционный счет (ИИС). Его можно открыть в ряде банков и управляющих компаний.

Некоторые их предложения четко разделяются по целям инвестирования: «защитный доход», «стабильный доход», «максимальный доход» и т.п.

По сути, это брокерский счет с налоговыми льготами от государства (можно выбрать из двух) и ограничениями (только рубли, годовой потолок по сумме инвестирования, один человек может владеть только одним счетом).