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«Молочку» с заменителями обязали маркировать
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Молочный бизнес обязали маркировать продукты с заменителями молочного жира 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Роспотребнадзор выдвинул новые требования к маркировке продукции: название продукции, изготовленной с использованием заменителей молочного жира, должно начинаться со слов "молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира", сообщается на сайте ведомства.
Ведомство отмечает, что изменения в техническом регламенте Таможенного союза "О безопасности молока и молочной продукции" вступают в силу 15 июля 2018 года.
Наименование продукции, изготовленной с использованием заменителей молочного жира, теперь должно начинаться со слов "молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира".
Кроме того, на потребительской упаковке указывается информация о наличии в молокосодержащем продукте с заменителем молочного жира растительных масел в виде следующей формулировке:
"Содержит растительные масла", — говорится в сообщении.
Также отмечается, что указанная информация должна наноситься легко читаемым шрифтом на поверхность упаковки, обращенной к потребителю.
За несоблюдение требований будет наложен штраф на юридическое лицо в размере от 100 до 300 тысяч рублей, при повторном нарушении — до одного миллиона рублей.
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