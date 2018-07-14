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США распечатывают нефтяную кубышку
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WSJ: США могут использовать свой стратегический нефтяной резерв 

ТАСС 7 часов назад
Фото: Reuters
США изучают возможность задействования своего стратегического нефтяного резерва в случае, если ожидаемое увеличение производства нефти в мире не приведет к ощутимому снижению цен на черное золото. Об этом сообщила в пятницу газета The Wall Street Journal.
По ее данным, администрация президента Дональда Трампа, призывая другие страны нарастить объемы производимой ими нефти, одновременно изучает, стоит ли начать продавать данное сырье из своих стратегических запасов. Возможность задействования нефтяных резервов рассматривает также и ряд западных союзников США, пишет газета.
Указанная возможность изучается в русле более широкого обсуждения по поводу того, как не допустить в дальнейшем серьезных перебоев поставок и гарантировать, что предложение на нефтяном рынке полностью будет удовлетворять спрос, сообщает издание. Как оно отмечает, некоторые советники Трампа выступают категорически против использования стратегического резерва. На такой шаг администрация США, скорее всего, может пойти лишь в крайнем случае, добавляет газета.
Американский стратегический нефтяной запас создан по решению Конгресса США в 1975 году после мирового энергетического кризиса на случай новых ЧП. В настоящее время в четырех хранилищах в соляных пластах в штатах Техас и Луизиана содержится, по данным газеты, около 660 млн баррелей нефти. Общая же емкость хранилищ составляет 727 млн баррелей. Американский нефтяной резерв — крупнейший в мире из принадлежащих правительству.

Ситуация на нефтяном рынке

Трамп ранее заявил в своем Twitter, что ОПЕК, по его мнению, недостаточно делает для того, чтобы цены на бензин снизились. Он считает, что странам организации следует увеличить производство нефти на 2 млн баррелей в сутки, в результате чего цены на нефть и на бензин упадут.
Страны ОПЕК+ в конце июня договорились увеличить добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки. Одним из инициаторов восстановления добычи в рамках сделки ОПЕК+ была Саудовская Аравия. По словам министра энергетики, промышленности и минеральных ресурсов королевства Халеда аль-Фалеха, падение добычи нефти в Венесуэле и снижение экспорта Ирана в случае введения против него санкций вызовет дефицит на рынке уже во втором полугодии. Он оценивал нехватку предложения в 1,6-1,8 млн баррелей в сутки, в случае если ОПЕК+ продолжит ограничивать добычу.
Наравне с Саудовской Аравией увеличить добычу готова и Россия. В июле она может вырасти на 200 тыс. баррелей в сутки, заявил ранее глава Минэнерго РФ Александр Новак.
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